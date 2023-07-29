Katıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivar'dan "Ekmek 15 lira olacak" yalanı: CHP yandaşı TELE 1'den KJ'li algı operasyonu

CHP
ve yandaşı medyanın kirli provokasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. TELE 1
ekranlarında skandal bir yayın kayıtlara geçti.
Başrolde sicili kirli Ekmek Üreticileri Sendikası
Başkanı Cihan Kolivar
var idi... Geride bıraktığımız yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi"
olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, şimdi de "Ekmek 15 lira olacak" provokasyonunun fitilini ateşledi.
"EKMEK 15 LİRA OLACAK" YALANI
Bebek katili PKK
elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemelerinin yapıldığı fondaş TELE 1
'de, Namık Koçak
'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan Cihan Kolivar
, "Ben okulların açıldığı zaman, yani önümüzdeki ay sonuna kadar ekmeğin 12,5 -15 lira arası olacağını düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.
KJ'Lİ ALGI OPERASYONU: 250 GRAM EKMEK 15 LİRA OLUR MU?
Kolivar'ın yaydığı "Ekmek 15 lira olacak" yalanına Namık Koçak
da bilinçli bir şekilde yönelttiği sorularla arka çıktı. Provokasyonu sürdüren Koçak, "250 gram ekmek 15 liraya çıkarsa 60 lira kilosu..."
dedi. Kolivar da "Evet" diyerek Koçak'ı tasdikledi.
Bununla da yetinmeyen Koçak, KJ operatörüne seslendi, "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" yazılmasını istedi.
TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI: 10-12 LİRA OLACAK HABERLERİ YALAN
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu
Başkanı Halil İbrahim Balcı
, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapmış, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemmişti.
DOSYASINI AÇTIK! SİCİLİ KİRLİ...
Takvim
.com.tr, ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi"
olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret, bugün de "Ekmek 15 lira olacak"
yalanıyla karşımıza çıkan Cihan Kolivar
'ın dosyasını açtı.
İşte sizler için derlediğimiz detaylar;
KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!
Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.
BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.
İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.
Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;
"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.