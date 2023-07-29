Katıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivar'dan "Ekmek 15 lira olacak" yalanı: CHP yandaşı TELE 1'den KJ'li algı operasyonu

Bununla da yetinmeyen Koçak, KJ operatörüne seslendi, "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" yazılmasını istedi.

İşte sizler için derlediğimiz detaylar;





KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!

Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.



BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER

Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.









Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.





İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI

Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.



Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;









"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.