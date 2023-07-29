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Katıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivar'dan "Ekmek 15 lira olacak" yalanı: CHP yandaşı TELE 1'den KJ'li algı operasyonu

CHP yandaşı TELE 1'de ekmek üzerinden skandal bir provokasyon yürütüldü. Geride bıraktığımız yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden sicili kirli Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar şimdi de "Ekmek 15 lira olacak" yalanını yaydı. Kolivar'ın yaydığı "Ekmek 15 lira olacak" yalanı sonrası fondaş TELE 1 "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" KJ'siyle algı operasyonu yürüttü. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Takvim.com.tr, Cihan Kolivar'ın dosyasını açtı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 01:42 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 01:42
Katıksız provokasyon! Sicili kirli Cihan Kolivar’dan Ekmek 15 lira olacak yalanı: CHP yandaşı TELE 1’den KJ’li algı operasyonu
CHP ve yandaşı medyanın kirli provokasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. TELE 1 ekranlarında skandal bir yayın kayıtlara geçti.

Başrolde sicili kirli Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar var idi... Geride bıraktığımız yıl ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret eden Kolivar, şimdi de "Ekmek 15 lira olacak" provokasyonunun fitilini ateşledi.


"EKMEK 15 LİRA OLACAK" YALANI
Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemelerinin yapıldığı fondaş TELE 1'de, Namık Koçak'ın sunduğu programda açıklamalarda bulunan Cihan Kolivar, "Ben okulların açıldığı zaman, yani önümüzdeki ay sonuna kadar ekmeğin 12,5 -15 lira arası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


KJ'Lİ ALGI OPERASYONU: 250 GRAM EKMEK 15 LİRA OLUR MU?
Kolivar'ın yaydığı "Ekmek 15 lira olacak" yalanına Namık Koçak da bilinçli bir şekilde yönelttiği sorularla arka çıktı. Provokasyonu sürdüren Koçak, "250 gram ekmek 15 liraya çıkarsa 60 lira kilosu..." dedi. Kolivar da "Evet" diyerek Koçak'ı tasdikledi.


Bununla da yetinmeyen Koçak, KJ operatörüne seslendi, "250 gram ekmek 15 lira olur mu?" yazılmasını istedi.




TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI: 10-12 LİRA OLACAK HABERLERİ YALAN
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapmış, "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemmişti.


DOSYASINI AÇTIK! SİCİLİ KİRLİ...
Takvim.com.tr, ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret, bugün de "Ekmek 15 lira olacak" yalanıyla karşımıza çıkan Cihan Kolivar'ın dosyasını açtı.


İşte sizler için derlediğimiz detaylar;



KRONİK AK PARTİ DÜŞMANI!
Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

BAŞÖRTÜLÜLERİ HEDEF GÖSTEREN REZİL SÖZLER
Twitter'da paylaşılan "Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı?" şeklindeki 28 Şubat kafalı rezil tweete yanıt veren Kolivar, "Devir onların devri. Ya bir AK Partilinin ikinci, üçüncü karısıdır (Bana göre dostu) ya da babası, kocası belediyeden, hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor" paylaşımını yaptı.





Sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda hükümeti hedef gösteren skandalların ismi Cihan Kolivar, "Ben 66 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti hiç bu kadar hırsızlar tarafından yönetilmedi. Bunlar hem hırsız hem de beyinsiz" paylaşımını yaparak milli iradeye nefret kustu.



İMAMOĞLU'NA OY VERMEYENLERE HIRSIZ SUÇLAMASI
Kolivar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyadaki en büyük destekçilerinden biri.

Bu durum paylaşımlarında yaptığı yorumlarla da sabit;




"İstanbul'da hırsız olmayan halk senin arkanda" ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı, İmamoğlu'na oy vermeyen İstanbulluları 'hırsızlıkla itham etti.



AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE KÜFÜR ETTİ
Bir dönem CHP'de de siyaset yapan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti rozeti takmasını hazmedemeyen Cihan Kolivar, Çelebi'yi galiz bir küfürle hedef aldı.








EKMEĞE BİR HAKARET DAHA
"Bu kadar aptal, çok ekmek yemekten mi oluyor? Çünkü ekmek tüketimi 210 kiloya çıkmış. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir tüketim yok"




RİZE VE TRABZONLULARA 'CAHİL' SUÇLAMASI
Rizeliler ve Trabzonlular da hakaretlerden nasibini aldı. Kolivar, "Rize ve Trabzonlulardan bıktık çök cahil oluyorlar onlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez" dedi.





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