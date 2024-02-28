Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-3 tokadı! 15 ilde eş zamanlı operasyon: 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 101 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak "NARKOÇELİK-3 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 101 zehir taciri de yakalandı.







"ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.



Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



İşte o paylaşımdan öne çıkanlar;



Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣5️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-3" operasyonlarında

8️⃣8️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗

1️⃣0️⃣1️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 1️⃣5️⃣ ilde "NARKOÇELİK-3" Operasyonları düzenlendi.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌81 kg esrar,

📌3 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌20 kg eroin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda;

📌1 kg esrar,

📌750 g metamfetamin,

📌Muhtelif miktarlarda uyuşturucu hap ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

🚔4️⃣8️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌4 kg 700 gr metamfetamin,

📌901 adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌2,5 kg eroin ve

📌5250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yapılan operasyonda;

📌76 kg metamfetamin,

📌21 kg eroin,

📌62 kg skunk,

📌3 kg morfin ele geçirildi.

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌587 kg esrar ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1041 adet sentetik ecza ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌12 kg skunk ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1950 adet sentetik ecza ve

📌Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌6 kg esrar,

📌Muhtelif miktarda kenevir tohumu ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

🚔3️⃣1️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1139 adet sentetik ecza geçirildi.

🚔2️⃣ şüpheli yakalandı.

❌Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌Muhtelif miktarda kokain ele geçirildi.

🚔1️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle

#TürkiyeninHuzuru