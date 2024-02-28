Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu

Ancak Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin kurulması sonrası milletin ferasetiyle 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat karanlığı sona erdirecek süreç 3 Kasım 2002'de resmen başladı. 3 Kasım 2002'de "İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir AK sayfa açılacaktır" diyen Başkan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nu milletin inançlarına ve hayatına müdahale eden vesayet odaklarına hizmet etmekten kurtardı.
KARANLIK ZİHNİYETİNİ HORTLATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."