Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

BİR DÖNEM VESAYETİN ELİNDE MİLLETE ZULÜM İÇİN KULLANILDI Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 28 Şubat döneminde vesayet odaklarının İslam'a ve Müslümanlara karşı aldığı kararlarla hatırlanıyor. 27. yıl dönümünde Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı sonrası alınan kararlar Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda tartışmalı bir dönemi başlattı.