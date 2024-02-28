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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışmalar başladı. Konunun Başkan Erdoğan'ın başkanlığında nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 28 Şubat döneminde vesayet odaklarının elinde dinini yaşamak isteyen Müslümanlara karşı aldığı kararlarla hatırlanıyor.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 17:14 Güncelleme 28 Şubat 2024, 17:14
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Türkiye’nin Kırmızı Kitapı güncelleniyor: Vesayete milli irade yumruğu

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Çalışmaların ardından konunun Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

BİR DÖNEM VESAYETİN ELİNDE MİLLETE ZULÜM İÇİN KULLANILDI

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, 28 Şubat döneminde vesayet odaklarının İslam'a ve Müslümanlara karşı aldığı kararlarla hatırlanıyor.

27. yıl dönümünde Türk siyasi tarihine "Postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısı sonrası alınan kararlar Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanda tartışmalı bir dönemi başlattı.

Dönemin Başbakanı Necmettin ErbakanDönemin Başbakanı Necmettin Erbakan

"BİLDİRİDE LAİKLİK VURGUSU"

Toplantı sonrasında yayımlanan 4 maddelik MGK bildirisinde özetle "Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların, laik ve anti-laik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiklerinin müşahede edildiği" belirtilerek, "Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmeyeceği" vurgulandı. Bu bildirinin sonrası kadınların başörtülü olduğu için okullara alınmadığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların kamusal alandan silindiği ve 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat dönemi başladı.



Ancak Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin kurulması sonrası milletin ferasetiyle 'bin yıl sürecek' denen 28 Şubat karanlığı sona erdirecek süreç 3 Kasım 2002'de resmen başladı. 3 Kasım 2002'de "İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir AK sayfa açılacaktır" diyen Başkan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nu milletin inançlarına ve hayatına müdahale eden vesayet odaklarına hizmet etmekten kurtardı.

KARANLIK ZİHNİYETİNİ HORTLATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."

Başkan Erdoğandan postmodern darbenin 27. yıl dönümünde net mesaj: Kimse 28 Şubat zihniyetini hortlatamazBaşkan Erdoğandan postmodern darbenin 27. yıl dönümünde net mesaj: Kimse 28 Şubat zihniyetini hortlatamaz

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