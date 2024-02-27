Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!

Türk Escobar olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Türk Escobar olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Suç örgütünün şifreli haberleşme programları kullandıkları belirlenmişti.
MASAK raporunda sanıklar hakkında elde edilen delillerde, "Anom Enterprise", "Sky-ECC" ve "Encrochat" isimli şifreli haberleşme programlarının deşifre edilmesi sonucu şüphelilere ait görüşme kayıtları ile MASAK raporuna göre aralarında örgütsel birliktelik tespit edildiği kaydedilmişti.
ÖRGÜTÜN UYUŞTURUCU TRAFİĞİ!
Peki örgüt paraları nasıl akladı? Uyuşturucu trafiği nasıl?
CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, kartelle ilgili yeni detayları paylaştı.
Nihat Uludağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:
İspanya'da daha önce bir mahkemeye çıkmıştı. Orada İspanya halkı kendi krallarını nasıl tanıyorsa Urfi Çetinkaya'yı da aynı öyle tanıyordu. Dünyaya şöhret olmuş ve o alanda ünlü olmuş bir isim.
İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekipleri aslında Urfi Çetinkaya'yı 3 yıldır adım adım izleyip takip ediyordu. Geçen hafta çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Urfi Çetinkaya'nın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu tam 44 kişi yakalandı. Ve bu kişilerin mal varlıklarına da konuldu. El konulan mal varlıklarının içinde, 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 araç, 3 lüks tekne, soğuk cüzdanlar, pahalı saatler, ziynet eşyaları ve diyoruz ya yok yok kartelde.
Afyon türevi uyuşturucularının şeytan üçgeni diye İran, Afganistan, Pakistan anılır. Buradan alınan uyuşturucular, kartel bunları Dubai'ye gönderip, mermerlerin içine gizledikleri 4 konteynerı Yunanistan'a gönderdiler. Yunanistan'dan Varna'ya giden sevkiyat muazzam bir takiple 520 kilo uyuşturucu yakalanmıştı. Bu dosyaya girmişti.
Urfi Çetinkaya şirketleşmiş. Kartelini holdingler üzerinden yönetmeye başlamış. Güney Amerika'dan aldıkları yine sentetik uyuşturucuları da kuru yük gemilerine yükleyip Muğla'ya getiriyorlar. Muğla'da açıkta bekletiyorlar.
Lüks yatlarla, kurdukları şirketlerin kuru yük gemilerinden sevkiyatı gerçekleştiriyorlar. Operasyonda, sahil güvenlik ekipleri yatı kovalayamaya başlıyor ve yattan uyuşturucuların denize atıldığı görülüyor. Kovalamacada durduruyor ve burada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2021 yılından başlayıp 2024 yılında çökertilen bir kartel bu.
PARALAR NASIL AKLANDI?
Hangi ülkede hangi alanda ticaret yapılacaksa onunla ilgili şirket kurulmuş. Mermer üzerinden sevkiyatı yapacaklarsa mermer üzerine holding kurmuşlar. Şirketler üzerinden dünyaya mal göndermişler, paraları da deniz aşırı ülkelerden 'Off Shore' hesaplara gönderip ticaretten kazanmış gibi gösterip Türkiye'ye sokmuşlar. Lüks saatlerle, ziynet eşyalarla döviz bürolarıyla da piyasaya sürüldüğü belirlenmiş.
OPERASYON HAKKINDA
"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.
"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanmış 20'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.