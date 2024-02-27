Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!

Nihat Uludağ'ın konuşmasından satır başları şöyle: İspanya'da daha önce bir mahkemeye çıkmıştı. Orada İspanya halkı kendi krallarını nasıl tanıyorsa Urfi Çetinkaya'yı da aynı öyle tanıyordu. Dünyaya şöhret olmuş ve o alanda ünlü olmuş bir isim.

İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekipleri aslında Urfi Çetinkaya'yı 3 yıldır adım adım izleyip takip ediyordu. Geçen hafta çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Urfi Çetinkaya'nın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu tam 44 kişi yakalandı. Ve bu kişilerin mal varlıklarına da konuldu. El konulan mal varlıklarının içinde, 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 araç, 3 lüks tekne, soğuk cüzdanlar, pahalı saatler, ziynet eşyaları ve diyoruz ya yok yok kartelde.

Afyon türevi uyuşturucularının şeytan üçgeni diye İran, Afganistan, Pakistan anılır. Buradan alınan uyuşturucular, kartel bunları Dubai'ye gönderip, mermerlerin içine gizledikleri 4 konteynerı Yunanistan'a gönderdiler. Yunanistan'dan Varna'ya giden sevkiyat muazzam bir takiple 520 kilo uyuşturucu yakalanmıştı. Bu dosyaya girmişti.

Urfi Çetinkaya şirketleşmiş. Kartelini holdingler üzerinden yönetmeye başlamış. Güney Amerika'dan aldıkları yine sentetik uyuşturucuları da kuru yük gemilerine yükleyip Muğla'ya getiriyorlar. Muğla'da açıkta bekletiyorlar.