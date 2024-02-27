Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP’liler isyan etti

4 KEZ ARADI Özel'in Ciravoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı sırada yanında telefonu kendisinin açtığını belirten Ak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ciravoğlu'nu 4 kez aradı. Telefonları ben açtım. Özel telefonda Ciravoğlu'na, 'bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Seçimlere seninle değil kadın adayla devam etmek istiyoruz' dedi. Bu konuşmalar sırasında Ciravoğlu, telefonun megafonunu açtı, konuşmaları kulaklarımla duydum.

Ciravoğlu istifa etmesinin ardından 2-3 kez daha aradı. Bu konuşmada ise ilk istifasının geçerli olmadığını, sonra hastaneye il başkanı ile birlikte noter gönderdiğini, istifanın noter huzurunda yapılması gerektiğini, ısrarla çok baskıcı bir tavırla iletti. Yani açıkça, 'görevden el çekmenizi istiyorum' dedi. Bu yapılan baskı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaletin olmadığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Şükrü Ciravoğlu



BASKI SONUCU NARKOZUN ETKİSİYLE İMZALADI

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve noter huzurunda baskıyla imza attığını öne sürerek, "Babamın bu süreçte çok üstüne gelindi. Hastanede tedavi gördüğü sırada narkozun da etkisi ile kendisine istifa dilekçesine imza attırdıklarını düşünüyorum. Genel başkan 'bu işi bırakman gerekiyor' diyerek baskı yaptı.



Bu istifa 2 gün beklenip hastaneden çıktığında da yapılabilirdi. Ne acelesi vardı. Babam hasta yatağında bile kazanırdı bu seçimi. Hasta yatağında insanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. Sen bu şekilde bile kazanırsın abi diyorlardı. Görevden alınmasına çok üzüldük ve avukat aracılığıyla itiraz için girişimde bulunduk" dedi.