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Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP'liler isyan etti

Edirne'de CHP belediye başkan adaylığından istifa eden Şükrü Ciravoğlu'nun tekrar aday gösterilmesi için kalabalık bir grup eylem yaptı. Kentte CHP parti binası önünde yapılan eylemde Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu, "Babam Özgür Özel'in baskısı sonucu narkozun etkisiyle notere imza attı. İstifasının geri alınması için itiraz ettik" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:12 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:58
Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP’liler isyan etti

Edirne'de CHP'de ön seçimle belirlenen belediye başkan adayı 73 yaşındaki Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede noter huzurunda adaylıktan istifa etmişti.

Ciravoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla istifa ettiği iddia edilmişti.

Kalabalık bir grup karara itiraz etti.Kalabalık bir grup karara itiraz etti.


SİYAH PANKARTLI EYLEM
Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık grup, 'hak, hukuk, adalet' yazan siyah pankart açarak CHP Edirne Parti Binası önünde eylem yaptı. Grup adına konuşan parti üyesi Hüseyin Taşkan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman üyesinin ve delegesinin özgür iradesine saygı duyan ve bunu ön planda tutan parti olmuştur.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel


BASKI YAPTI
Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkan atamalarında, 'ön seçim sonuçlarına uyulacağını" ifade etmişti. Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz" dedi.

Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ciravoğlu'nu hasta yatağında arayıp istifa etmesi için baskı yaptığını öne sürdü.

4 KEZ ARADI
Özel'in Ciravoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı sırada yanında telefonu kendisinin açtığını belirten Ak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ciravoğlu'nu 4 kez aradı. Telefonları ben açtım. Özel telefonda Ciravoğlu'na, 'bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Seçimlere seninle değil kadın adayla devam etmek istiyoruz' dedi. Bu konuşmalar sırasında Ciravoğlu, telefonun megafonunu açtı, konuşmaları kulaklarımla duydum.

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu



Ciravoğlu istifa etmesinin ardından 2-3 kez daha aradı. Bu konuşmada ise ilk istifasının geçerli olmadığını, sonra hastaneye il başkanı ile birlikte noter gönderdiğini, istifanın noter huzurunda yapılması gerektiğini, ısrarla çok baskıcı bir tavırla iletti. Yani açıkça, 'görevden el çekmenizi istiyorum' dedi. Bu yapılan baskı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaletin olmadığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Şükrü CiravoğluŞükrü Ciravoğlu


BASKI SONUCU NARKOZUN ETKİSİYLE İMZALADI
Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu da babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve noter huzurunda baskıyla imza attığını öne sürerek, "Babamın bu süreçte çok üstüne gelindi. Hastanede tedavi gördüğü sırada narkozun da etkisi ile kendisine istifa dilekçesine imza attırdıklarını düşünüyorum. Genel başkan 'bu işi bırakman gerekiyor' diyerek baskı yaptı.


Bu istifa 2 gün beklenip hastaneden çıktığında da yapılabilirdi. Ne acelesi vardı. Babam hasta yatağında bile kazanırdı bu seçimi. Hasta yatağında insanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. Sen bu şekilde bile kazanırsın abi diyorlardı. Görevden alınmasına çok üzüldük ve avukat aracılığıyla itiraz için girişimde bulunduk" dedi.


"KARARA KARŞI ÇIKIYORUZ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten Edirne Barosu Avukatlarından Cansın Çoğal da, "Bunun haksız ve hukuka aykırı bir süreç olduğunu düşündüğüm için Atatürk ilkelerine bağlı bir avukat olarak, bir Edirne vatandaşı olarak bu karara itiraz etmek istedim. Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik. Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur. Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder. "şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından grup olaysız dağıldı.

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