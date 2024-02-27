HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas, Ortaca, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçelerini ve Antalya'nın Muratpaşa, Serik, Aksu, Kepez, Kumluca, Kemer, Döşemealtı, Konyaaltı ilçelerini sarı kodla uyardı.
SARI KOD UYARISI NEDİR?
Sarı kod, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği anlamına gelmektedir.