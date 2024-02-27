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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM, Muğla'nın Milas, Ortaca, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçelerini ve  Antalya'nın Muratpaşa, Serik, Aksu, Kepez, Kumluca, Kemer, Döşemealtı, Konyaaltı ilçelerini kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodla uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:44 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:44
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Milas, Ortaca, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Bodrum, Fethiye, Marmaris ilçelerini ve Antalya'nın Muratpaşa, Serik, Aksu, Kepez, Kumluca, Kemer, Döşemealtı, Konyaaltı ilçelerini sarı kodla uyardı.

SARI KOD UYARISI NEDİR?
Sarı kod, gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği anlamına gelmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

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