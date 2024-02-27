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İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti! Dün metro bugün metrobüs | Yolculuk çileye döndü: CHP'li İBB'nin beceriksizliği

Son dakika haberi! İstanbul'da Sefaköy durağında bir metrobüste arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uzun metrobüs ve yolcu kuyruğu oluştu. Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda CHP'li İBB’nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 12:41 Güncelleme 27 Şubat 2024, 12:58
İstanbul’da toplu ulaşım rezaleti! Dün metro bugün metrobüs | Yolculuk çileye döndü: CHP’li İBB’nin beceriksizliği

İstanbul'da sabah işe gidişin en yoğun saatlerinde bakımsızlık sebebiyle bir aracın Sefaköy rampasında arızalanması, Metrobüs seferlerini aksattı. Sefaköy ve Yenibosna istasyonları arasında onlarca araç tek şeritten kontrollü geçiş sağlanınca ciddi gecikmeler yaşandı.



Yol boyunca metrelerce metrobüs kuyruğu oluştu.

En yoğun saatte meydana gelen arıza sebebiyle binlerce kişi okuluna ve işine geç kaldı. Vatandaşlar, metrobüs duraklarında yığıldı. İstanbullular, yeterli araç yatırımı yapılmadığı gibi, mevcut çalışan otobüslerinde bakımlarının aksatıldığına inanıyorlar.

Yolculuk çileye döndü!


CHP'Lİ İBB'NİN BECERİKSİZLİĞİ

Tasarruf adı altında araçların düzenli bakımlarının ciddi şekilde aksatıldığını düşünen İstanbul halkı, toplu ulaşım konusunda CHP'li İBB'nin yetersiz kaldığını değerlendiriyor.

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