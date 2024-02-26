Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!

Türksat 6A, TUSAŞ tarafından yüzde yüz imkanlarla yapıldı. Uçuş bilgisayarından yapım tankına kadar kritik bileşenlerinin tamamında yerli ürünler kullanıldı. 10 yılda tamamlandı.

Tüm testleri başarıyla geçen Türksat 6A, Haziran'da ABD'den fırlatılacak. Gökyüzünde 15 yıl kalacak. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümüne hizmet sunacak.

GURUR D'UYDU'K

Türkiye'nin uzay hamlesi, dünyayı kıskandırdı. Şimdi de 5 milyar kişiye ulaşacak olan yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, gökyüzünde süzülmek için gün saymaya başladı...

Türkiye ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya yolladı. Ankara, şimdi de yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı gökyüzü ile buluşturmak için gün saymaya başladı. TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) yapımı tamamlanan Türksat 6A'nın teslim töreninin Mart'ın ilk haftasında yapılması planlandı. 15 Aralık 2014'de Ulaştırma Bakanlığı ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle üretimine başlanan 6A, 10 yılda tamamlandı. Milli uydumuzun nisan ayında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderileceği vurgulandı.