Türkiye bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacak! Yerli uydumuz Türksat 6A için geri sayım: 15 yıl gökyüzünde kalacak!

Türksat 6A, TUSAŞ tarafından yüzde yüz imkanlarla yapıldı. Uçuş bilgisayarından yapım tankına kadar kritik bileşenlerinin tamamında yerli ürünler kullanıldı. 10 yılda tamamlandı.
Türksat 6A, TUSAŞ tarafından yüzde yüz imkanlarla yapıldı. Uçuş bilgisayarından yapım tankına kadar kritik bileşenlerinin tamamında yerli ürünler kullanıldı. 10 yılda tamamlandı.
Tüm testleri başarıyla geçen Türksat 6A, Haziran'da ABD'den fırlatılacak. Gökyüzünde 15 yıl kalacak. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümüne hizmet sunacak.
GURUR D'UYDU'K
Türkiye'nin uzay hamlesi, dünyayı kıskandırdı. Şimdi de 5 milyar kişiye ulaşacak olan yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, gökyüzünde süzülmek için gün saymaya başladı...
Türkiye ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya yolladı. Ankara, şimdi de yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı gökyüzü ile buluşturmak için gün saymaya başladı. TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) yapımı tamamlanan Türksat 6A'nın teslim töreninin Mart'ın ilk haftasında yapılması planlandı. 15 Aralık 2014'de Ulaştırma Bakanlığı ile TÜBİTAK ve Türksat arasında imzalanan protokolle üretimine başlanan 6A, 10 yılda tamamlandı. Milli uydumuzun nisan ayında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderileceği vurgulandı.
Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılıcak olan Türksat 6A'nın yakıt dahil 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olduğu, 42 derece doğu boylamında 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngeye yerleştirileceği açıklandı. Türkiye'nin 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 10 ülke arasına girdiği vurgulandı.
Türksat 6A Uydusu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet verecek. Nüfusun yüzde 90'ı faydalanacak.
TÜM GÖZLER 10'DA
Gökyüzünde 15 yıl kalacak Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla birlikte Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Türkiye'nin halen 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 3'ü gözlem ve ilk gözlem uydusu İMECE ile uzayda 9 uydusu bulunuyor.
YERLİ ÜRETİM
Yaklaşık 7,5 kilovat gücü bulunan Türksat 6A, 20 aktarıcıya sahip olacak. Uydunun uçuş bilgisayarı, güç dağıtım birimi, elektrikli itki motoru, yakıt tankı, güç işleme ve kontrol birimi, yerli imkanlarla üretildi.