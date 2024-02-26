YSK sandık görevlisi ücretleri 2024! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, şartları nedir? Başvurular ne zaman başlayacak?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için geri sayım sürerken, sandık görevlileri için önemli bilgiler de netleşmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ve görev alacak olan sandık görevlilerinin ücretleri dikkat çekici bir şekilde güncellendi. İşte, sandık görevlileri için belirlenen ücretler ve başvuru sürecine dair detaylar:

2024 Sandık Görevlisi Ücretleri: Ne Kadar Alacaklar? Yerel seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlilerinin alacakları ücretler şu şekilde belirlendi:





Sandık başkanı ile sandık memuru arasındaki yaklaşık 900 TL'lik fark, sandık başkanının seçim sürecindeki ağır sorumluluğunu yansıtmakta. Bina sorumlusu ise, sandık kurulunun sorunsuz bir şekilde işleyişini sağlamak için gerekli olan ortamın hazırlanmasından dolayı önemli bir ücret alıyor.

Sandık Görevlisi Başvuruları: Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların YSK'nın yapacağı duyuru ile birlikte açılması bekleniyor. Başvuru süreci başladığında, bu önemli gelişme haberlerimizde yer alacak.