İplikleri pazara çıkıyor! DEM'li Sırrı Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı. CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI: "BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E" Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e" formülü tescillenmiş oldu. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ Bu durum DEM tabanında büyük memnuniyetle karşılandı. Sürecin devamında CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

"DESTEK VERİN HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜNMEYİN"

Sırrı Sakık bir canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı. Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.