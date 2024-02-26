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İplikleri pazara çıkıyor! DEM'li Sırrı Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

Yerel seçimler içinm PKK partisi DEM ile kirli bir iş birliğine giren CHP, Esenyurt, Mersin ve Akdeniz'i kent uzlaşısı adı altında peşkeş çekti. CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Terörün siyasi ayağı DEM Partili Sırrı Sakık, "CHP'liler 'Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin' diyorlar." itirafında bulundu.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 01:39 Güncelleme 27 Şubat 2024, 02:11
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor

CHP - DEM hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?DEMden Esenyurtta APO mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalana özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?

CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
Bu durum DEM tabanında büyük memnuniyetle karşılandı. Sürecin devamında CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandıİşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlunun Sancaktepe mitinginde DEM Partinin bayrakları sallandı


Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI: "BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E"
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e" formülü tescillenmiş oldu.

PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

Bütün bu yaşanan gelişmelerin ardından CHP yandaşı Barış Yarkadaş bomba açıklamalarda bulundu.

"DESTEK VERİN HİÇBİR ŞEKİLDE GÖRÜNMEYİN"
Sırrı Sakık bir canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı. Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"MASADAN KALKARSAK AKŞENER GİBİ OLURUZ"
Yarkadaş ayrıca DEM Partili isimlerle görüştüğünü ve bu isimlerin CHP ile hala ittifak masasında olduklarını söylediklerini belirtti. Yarkadaş, DEM'lilerin "Masadan kalkarsak Meral Akşener gibi oluruz" ifadesini kullandığını da sözlerine ekledi.

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