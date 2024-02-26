İplikleri pazara çıkıyor! DEM'li Sırrı Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

CHP - DEM hattındaki bölücü ittifak boyut kazanarak büyüyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.
"DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.
CHP İLE ORTAK ADAY ÇIKARAN DEM'DEN ESENYURT'TA 'APO' MİTİNGİ
Bu durum DEM tabanında büyük memnuniyetle karşılandı. Sürecin devamında CHP ile yürütülen ittifaktan yüz bulan DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.
Ekrem İmamoğlu mitinglerinde DEM Parti bayraklarının sallanması ise dikkatlerden kaçmadı.
CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI: "BİR OY DEM'E BİR OY EKREM'E"
Böylelikle İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy Ekrem'e" formülü tescillenmiş oldu.
PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "ittifakları güçlendirin" talimatı sonrası Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilip Ekrem İmamoğlu'na alan açılması, PKK'lı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isimler belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.