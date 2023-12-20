Son dakika: TPAO inceledi ’ham petrol’ dedi! Karadeniz açıklarında su üzerine çıkıyor!

Prof. Dr. Nafiz Maden, "Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde biz Rize'nin Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısından bir numune aldık. Bu sızıntı uzun zamandır, uzun yıllardır biliniyordu. Hatta Osmanlı zamanında, 1910 yılında, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce, Osmanlı Devleti, Devlet-i Aliye buradan yurt dışından mühendis getirmişler ve bu bölgeyle ilgili incelemeler başlatmışlar. Bu sızıntı ilk defa bulduğumuz bir şey değil, biz gittik oradan örnek aldık. Bu örnekler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ARGE Merkezinde jeo-kimyasal analizler yaptırıldı. Biz bu örnekleri aldığımızda insanların kafasında şu soru vardı. Acaba bunlar bir artık mıdır? Petrol türevi midir? Bir geminin atığı mıdır? Bir sintine midir? diye insanların kafasında böyle bir soru işareti vardı. Biz de bu soru işaretini ortadan kaldırmak üzere jeo-kimyasal analizi yaptık. Bu analizler nihayet elimize ulaştı. Bu analizlerden gaz kromatografları çekildi, toplam petrol-hidrokarbon değerleri bulundu. Bizim aldığımız örneklerde litrede 59 miligram toplam petrol hidrokarbon olduğu ortaya çıkmış oldu. Yine yapılan analizler sonucunda, bu gaz kromatografları sonucunda alınan örneğin içerisindeki petrolün doğal kaynaklı olduğu, ham petrol olduğu, herhangi bir petrol türevi olmadığı veya bir petrolün artığı olmadığı ortaya çıkmış oldu. Bizim oradaki sızıntımız doğal petrol kaynağıdır. Bunu ortaya çıkarmış olduk" diye konuştu.