Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?





"KONSERE 550 MİLYON LİRA HARCADI"

Sayıştay raporlarına bakın, yazıyor. Konser adı altında 550 milyon lira para harcayacaksınız. Sonra da israfı bitirdik diyeceksiniz. O reklamlara 175 milyon lira para harcıyorlar. Bunu söyleyen hançerledikleri 'dava arkadaşıyız' dedikleri kişiler söylüyor. O gün büyükleriydi, bugün rakipleri. 550 milyonu kimin söylediğini açın bakın sosyal medyada görürsünüz. Devletle uyumlu olmak yöneticiye kazandırır. Ben Bakan iken Ekrem Bey bana geldi. Dedim ki 'sayın başkan bu üslup doğru değil, geliyorsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, biraz daha nezaket çerçevesinde yürüyebilirsiniz' diyorum. Bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyım, öbür yandan genel başkan adayını türlü şeylerle saf dışı bırakıp eş başkan gibi yönetmeler. Ben bu şehrin deprem sorunlarını konuşmayacak mıyım? Deprem gündemi İBB meclisinde iken CHP'nin kongresini mi dizayn edeceğim.



"ONUN RAKİBİ İSTANBUL'A KARŞI OLAN İLGİSİZLİĞİ"

Tüm birikimimizi İstanbul'un sorunlarını çözmek için aktaracağız dedik. İstanbul dışında gündemimiz olmayacak dedim. İnşallah 1 Nisan sabahı aynı anlayışla çalışacağız. Yeri geldiğinde cevap vermesini biliriz. Onu da bilsinler. Rakibi oymuş, buymuş. Onun rakibi İstanbul'a karşı olan ilgisizliği. İstanbul'da depremde bir ilde deprem olduğunda senin kayağa gitmen. Bütün sokak bunu konuşuyor. Dön de bir bak aynaya. İstanbul'da sel olurken sen güneyde tatil yaparken story atman. Rakibi bu. Biz kendisini rakibiyle başbaşa bırakıyoruz.





"HEDEFLERİNİ PAYLAŞTIĞIMIZ PROJELERİ YAPACAĞIZ"

Milletin yararına, faydasına ne iş varsa biz bu işlere devam edeceğiz. Kimin projesi olursa olsun. Sonuçta bir proje devam ediyorsa, o mahalle için faydalıysa. Biz o projeyi bir an önce bitirme gayreti içresinde olacağız. Şu an Haliç'i sıkıntıya sokan Silahtarağa olmak üzere. Sarıyer'de kapattıkları tüneli açmak üzere, birçok projeyi yapacağız. Bunların dışında hedeflerini paylaştığımız projeleri yapacağız. İstanbul'un ihtiyacı olan her projede uyum içerisinde herkesle görüşeceğim. Her bir vatandaşı dinleyeceğim. Kadıköy, Avcılar belediye başkanı gelmiş benimle görüşmüştür. Her belediyenin ne talebi varsa, makulse hepsini gerçekleştirdik. Muhalefet belediyesi de dahil. Müsilajda geldik seferberlik yaptık, bütün belediyelerle mücadele ettik. Müsilajı ortadan kaldırdık. Büyükşehir Belediyesi bizim önümüzde söz veriyor. Sorsan arıtma tesisleri yok. Sorsan 'engelledik' vs.. "5 YILDA İBB'DE 50 BİN KİŞİ DEĞİŞTİ"

50 bin kişi işe girmiş çıkmış. Kayıtlarda olan bilgi. Meclis tutanakları var. 20 bin kişi işten çıkarılmış, 30 bin kişi işten alınmış. 92 bin kişi işe giriş, 46 bin işten çıkış. Meclis'in tutanakları bunlar. Yarısı değişmiş. Neticede belediyenin yarısı değişiyor. 5 sene bakanlık yaptık. Bakanlığımda 50 bin kişi çalışıyordu. Biz orada adamın siyasi kimliğine, söylemine, duruşuna bakmadık. İşi yapıp yapamayacağına baktık. Ben insanları niye ekmeğinden edeyim. Allah katında bunların hesabını nasıl vereceğiz? Siz buradaki çalışanınızı haksız yere işten atabilir misiniz? Hangi akla, hangi vicdana sığar bu.





"MAL VARLIĞIMIZI AÇIKLAMADA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Gel niye gelme diyelim. Geleceğim demesi, orada heyecana katılacağım demesi üzerine arkadaşlarımız koltuğunu ayırmış, gelen, giden yok. Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorundasınız. Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz. O açmış oldukları hak, kendilerinin 'yapıp açtık' dediği hatta rahmetli Kadir başkanımızın hattı var. O açılan hatta ödenen hak edişler üzerinden. Kadir abi rahmetli ihale etmiş, şantiye çalışmaya başlamış. Ödenmiş ve yüzde 90'ı, 8 kilometresini Ekrem Bey bitirmiş, kalanı geçmiş dönemlerde yapılmış işler. 8 kilometre hattı mevcut yönetim ödemiş. Yaptığı bu... Ankara'da Ümitköy'de bir dairemiz var, burada da Kağıthane'de dairemiz var. "ONUN 5 SENEDE YAPTIĞINI BİZ BİR PROGRAMDA YAPTIK"

Bu anlayışla bu zihniyetle depremde de ne dedi? 'Bu kadar sözü veriyorsunuz bu evleri yapamazsınız' dediler. Bayraklı'da konutları teslim edeceğiz dedik, yalan söylüyorsunuz dediler. Bir de 'biz bunları bedava yapacağız' dediler. Bir tane konut yapmadılar, bir çivi çakmadılar. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta bir konut yaptılar mı? 3 ayda başlattık. Geçenlerde depremin yıldönümünde 46 bin konutun teslimi yapıldı. O gün için bu işleri yapamaz diyen anlayış bugün de 650 bin konut yapılamaz söylemi içindeler. Hatta 'yapılmamalı' diyorlar. Ekrem Bey'in böyle bir açıklaması var. Siyasi kibri aklın önüne geçmiş. Bütün bilim insanları, hocalarımız deprem gerçeğinden bahsederken mevcut büyükşehir belediye başkanı 'bu yapılmamalı' diyor. Yapılmazsa kendisine soruyorum. İnsanlar riskli binalarda oturup deprem olmasını mı bekleyeceğiz. Yarısı bizden kampanyasını açıkladığımızda dediler ki 'seçim yatırımı'. Şimdi süreci sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık. Tuzla'da ve Eyüpsultan'da. Onun 5 senede yaptığını biz bir programda yaptık.