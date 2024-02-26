Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan İstanbulspor’a ziyaret: İstanbul sporun baş şehri olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul, sporun baş şehri olacak. Olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'umuza bu manada kazandıracağız." dedi.
İstanbulspor Kulübünü ziyaret eden Kurum, Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Burada açıklamalarda bulunan Kurum, İstanbulspor'un 1926 yılında kurulduğunu, forma renklerinin sarı ile siyah olduğunu, forma renginin ise çok önemli bir hikayesi olduğunu söyledi.
Sporun kardeşliğini, sporun dostluğunu, sporun vatan sevgisini İstanbulspor'un renklerinde gördüklerini belirten Kurum, "Çanakkale Savaşları'nda ülkemiz, ay yıldızlı bayrağımız için, vatan mücadelesi için şehitler verdiğimiz, gaziler verdiğimiz o hatıralarımızı, o acıları aslında yaşatmak adına kulübümüzün renklerinin sarı siyah olması da çok anlamlı ve değerli." diye konuştu.
Kurum, sporun kardeşlik ve barış hukukunu her yerde yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayarak, "Büyükçekmece ilçemiz 275 bin nüfusa sahip bir ilçe. Baktığınızda Anadolu ölçeğinde birçok ilden büyük bir ilçemiz. İstanbulspor'umuzun da kamp tesisleri Büyükçekmece ilçemizde yer alıyor. Biz istiyoruz ki İstanbul'un 39 ilçesinde Anadolu'da olduğu gibi 8 ile 10 bin kapasiteli gençlerimizin spor yapabileceği, böylesi güzel güzide kulüplerimizin burada maçlarını oynayabileceği, aynı zamanda Büyükçekmece'nin 24 mahallesindeki sporla iç içe yaşama anlayışını daha da yaygınlaştıracak adımlar atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda 1 Nisan sabahı itibarıyla İstanbul'un her mahallesinde gençlerin, büyüklerin, ailelerin spor yapabildiği tesislerin sayısını arttıracaklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:
"İstanbul, sporun baş şehri olacak. Olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'umuza bu manada kazandıracağız. Burada Avrupa Şampiyonaları'nın yapılabildiği, olimpiyat oyunlarının oynanabildiği bir İstanbul'u hayal ediyoruz. Mahalle içerisinde böylesi büyük kulüplerimize, altyapılarına çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştiği ve burada Süper Lig'de başarıdan başarıya koştuğu yine buradaki başarısıyla birlikte milli takımlara seçildiği ve ülkemizi gururlandırdığı gençlerimizi yetiştirebilmek için de bu çalışmaları 1 Nisan sabahı İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız, bu tesislerimizin sayısını arttıracağız."