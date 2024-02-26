CHP’de terör partisi DEM ile yapılan kirli ittifak istifa getirdi! Çok sayıda kişi MHP’ye geçti





"KARS'IN KAYBEDECEK BİR 5 YILI DAHA YOK"

Büyük bir kalabalıkla MHP'ye katılım sağlayan Bülent Toraman ise şunları ifade etti: "Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Biz buraya gelerek elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. CHP ve DEM'in aleni bir şekilde iş birliği yapması beni ve benim gibi nice vatan, millet, Atatürk sevdalılarını üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bizler de artık bundan sonra MHP'nin ve Cumhur İttifakının yanında yer alacağız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Artık bizim yerimiz ve yuvamız MHP'dir. Cumhur İttifakının, MHP'nin ve adayımız Prof. Dr. Ötülen Senger'in başarısı için; gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Bugün bizleri ağırlayan başta MHP İl Başkanımız Sayın Tolga Adıgüzel olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.