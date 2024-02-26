AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan MYK sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımıza nice yaşlar, nice yollar diliyoruz. Partimizin yetkili kurulları adına tebriklerimizi sunuyoruz. Dünya liderlerinden arayanlar var. Vatandaşlarımızın ilettikleri tebriklerini kendilerine ilettik.

Antalya'da sel ve Erzincan'da toprak kayması neticesinde büyük üzüntüler yaşadık. Bugün Elazığ'da bir olay oldu. Burada vatandaşlarımız kurtarıldı.



TERÖRİSTAN ADACIKLARI KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Amacımız sınırlarımızın etrafında teröristan adacıkları kurulmasına müsaade etmemektir. Harekatlar güçlü şekilde yapılmasaydı bir takım karanlık emeller çerçevesinde kurulmak istendiğini biliyoruz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Komşularımız terör örgütlerini bertaraf etme noktasında kapasite koymadığı zaman Türkiye hakkını kullanacaktır. Son günlerde Irak merkezli bir takım konular gündeme geliyor. Arkadaşlarımız ziyaret ettiler.

Seçim sürecindeyiz, ne seçim ne başka gündem deprem bölgesindeki irademizin önüne geçemez. Cumhurbaşkanımız birinci yılında illerimizi ziyaret etti. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımızı hatırımızda tuttuğumuzun ifadesidir. 5 ilde 31 bini aşkın konut ve köy evi teslim edildi. Aynı takvim çerçevesinde evlerin teslim edildiği süreçleri göreceğiz.

Enflasyonda düşüş, cari açığın azalması, genç ve kadın istihdamının artması gibi pek çok alanda güçlü neticeler görünüyor, makroekonomik göstergelere de yansımaya başladı.

Gazze'de 6 çocuktan 1'i şiddetli kıtlıkla karşı karşıya.

Güney Afrika'yı eleştirenler soykırım suçun ortak oluyor.