CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi

YAVAŞ'IN TAŞIMALI MİTİNGLERİ TEPKİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın son bir haftada üç mitinginde belediye araçları ile personelini ve CHP'li vatandaşları taşıması Ankaralılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna her rütbede, tüm etkinliklere taşınmak zorunda kalıyor.





Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülme tehdidiyle karşı karşıya kalan ANFA Güvenlik Personeli, bu kez de mitinglere katılmaya zorlanıyor. Göreve gelmeden önce AK Partili belediye yönetimlerini belediye personelini zorla mitinglere taşımakla suçlayan Yavaş, kendi mitinglerinde de aynı yöntemi kullanıyor.

Yavaş'ın son Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil, Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.