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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yine taşımalı miting skandalı patlak verdi. Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ve mitinge katılan bazı vatandaşların aktardığına göre, mitinge katılımı teşvik etmek için vatandaşlara 150 TL para ve bir kutu kandil simidi dağıtıldı. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 20:07 Güncelleme 24 Şubat 2024, 20:29
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi

Mansur Yavaş'ın Gölbaşı'nda yaşanan şoke edici olayda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logoların, miting öncesi ana yoldan ve servislerden söküldüğü ortaya çıktı.



Görgü tanıklarının aktardığına göre, belediye ekipleri, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan logoları sökerek araçları ara sokaklara park etti. Miting alanına gelen servislerde de aynı uygulamanın yapıldığı ve araçlardan logoların söküldüğü belirtildi.Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

▶️ Mansur Yavaş'ın taşımalı miting skandalları bitmek bilmiyor!



Ancak bu skandal uygulama burada bitmedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, vatandaşların mitinge katılmaları için 150 TL para ve 1 kutu kandil simidi dağıtıldı. Bu durum, mitinge katılan bazı vatandaşlar tarafından da doğrulandı.



YAVAŞ'IN TAŞIMALI MİTİNGLERİ TEPKİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın son bir haftada üç mitinginde belediye araçları ile personelini ve CHP'li vatandaşları taşıması Ankaralılar tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle ANFA Güvenlik personeli, amirinden memuruna her rütbede, tüm etkinliklere taşınmak zorunda kalıyor.



Daha önce evlerinden uzak yerlere sürülme tehdidiyle karşı karşıya kalan ANFA Güvenlik Personeli, bu kez de mitinglere katılmaya zorlanıyor. Göreve gelmeden önce AK Partili belediye yönetimlerini belediye personelini zorla mitinglere taşımakla suçlayan Yavaş, kendi mitinglerinde de aynı yöntemi kullanıyor.

Yavaş'ın son Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil, Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.



BİR SKANDAL DAHA: MİTİNG ÖNCESİ LOGOLAR SÖKÜLDÜ, KATILIMCILARA PARA VE KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI...
Yavaş'ın bugün Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen miting öncesi skandal bir olay daha yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait logolar, mitingin yapılacağı ana yol boyunca bulunan tüm noktalardan ve miting alanına gelen servislerden söküldü. Logoların söküldüğü araçlar ara sokaklara park edilerek içerisindeki şoförlerce miting sonuna kadar bekledi.



Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Görgü tanıklarının ve mitinge katılan bazı vatandaşların aktardığına göre, mitinge katılımı teşvik etmek için vatandaşlara 150 TL para ve bir kutu kandil simidi dağıtıldı. Görüntüler ve konuşmalar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesinin araçları doldurduCHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesinin araçları doldurdu

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