CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu

CHP'li Bolu Belediyesi'nin araçları Yavaş mitinginde ETİMESGUT VE HAYMANA'DAN SONRA... Göreve gelmeden önce eski yönetimin Büyükşehir Belediyesi personelini zorla mitinglere götürdüğünü iddia eden Yavaş, kendi mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini getirtiyor.

Yavaş'ın belediyeye ait araçlarla belediye personellerini götürdüğü Etimesgut ve Haymana mitinginden sonra yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yavaş'ın dün gercekleştirdiği Beypazarı mitinginde de belediye araçları görüntülendi.

Yavaş'ın Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı.

Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirildi. TARAFSIZLIK İDDİASINDA BULUNMUŞTU… Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında, "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar.Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu.