CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini taşıttırdığı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini taşıttırdığı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Mansur Yavaş'ın Etimesgut ve Haymana'nın ardından bu kez de Beypazarı mitingine belediye çalışanlarını zorla götürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Yavaş'ın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHP'li Bolu Belediyesi'nin araçları da partilileri taşıdı.
Yavaş'ın Beypazarı mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra CHP'li Bolu Belediyesi'nin 14 plakalı araçları ile Bolu'dan seçmen taşınması dikkati çekti. Bolu Belediyesi araçlarında Yavaş'ın mitingine adam taşınması Yavaş'ın daha önceki eleştirileri ile ters düşerken tepkileri de beraberinde getirdi.
ETİMESGUT VE HAYMANA'DAN SONRA...
Göreve gelmeden önce eski yönetimin Büyükşehir Belediyesi personelini zorla mitinglere götürdüğünü iddia eden Yavaş, kendi mitinglerine belediye araçları ile belediye personelini getirtiyor.
Yavaş'ın belediyeye ait araçlarla belediye personellerini götürdüğü Etimesgut ve Haymana mitinginden sonra yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Yavaş'ın dün gercekleştirdiği Beypazarı mitinginde de belediye araçları görüntülendi.
Yavaş'ın Beypazarı mitinginde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar değil Bolu Belediyesi'ne ait 14 plakalı kamu araçları ile de mitinge Bolu'dan seçmenlerin taşındığı ortaya çıktı.
Yavaş'ın kendi mitinglerini "taşımalı" hale getirmesi eleştirilere neden olurken, kamuya ait araçların kullanılması ise suç olarak değerlendirildi.
TARAFSIZLIK İDDİASINDA BULUNMUŞTU…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önceki konuşmalarında, "İnsanlar seçildikten sonra parti rozetini çıkarmalılar.Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. İnsanlar karşısındakilerin ne olduğunu bilemez. Biz herkese hizmet etmek istiyoruz. Partizanlıktan çok çektik. Ankara Belediyesi'nde çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı. Bunu kendime yakıştıramam. Emeğinin karşılığını veren herkes benim mesai arkadaşımdır." şeklinde görüşler ortaya koymuştu.
2019 yerel seçimleri öncesinde emek veren insanlarla çalıştıklarını dile getiren Yavaş, "Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz." diye konuşmuştu.
Hatta 2019'daki seçim öncesi Yavaş, Ankaralılara, "Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız." sözünü vermişti.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI: HER YERDE REKLAMI VAR
Öte yandan Yavaş'ın Ankara'nın dört bir yanındaki afiş ve billboardlarda kendi reklamını yaptığı ortaya çıktı.
CHP'li Yavaş daha önce bir mitingde "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz. Kendi reklamını için harcayan haram yiyor demektir. " demişti.