SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis kırsalında, terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklaması yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 16:20 Güncelleme 24 Şubat 2024, 16:20
Bitlis’te terör örgütü PKK’ya darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bitlis kırsalında 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş halde, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, PKMS mayon kutusu ele geçirildi.


Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklaması yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Mesai saatleri kısalacak mı? Milyonları ilgilendiren konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef almışlardı | Yeni görüntüler ortaya çıktı! Aracı nasıl kiraladılar?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na DEM göndermesi: Kandil ittifakının bayrakları sallandı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Muharrem İnce hem Özgür Özel’e hem Ekrem İmamoğlu’na girişti! Gelen gideni arattı | DEM salvosu
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA