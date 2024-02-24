Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet partileri birbirlerini yemeye devam ediyor.
2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan 2023'te ise FETÖ'nün kurguladığı CHP'nin yaydığı sahye kaset kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce 26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıkladı.
MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE SERT ELEŞTİRİ
Muharrem İnce bugün katıldığı programda eski partisi CHP'yi yerden yere vurdu. Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arattığını savunan İnce, CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifakına dikkat çekerek, "İstanbul'u kaybedersiniz" dedi.