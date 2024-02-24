2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan 2023'te ise FETÖ'nün kurguladığı CHP'nin yaydığı sahye kaset kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce 26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıkladı.

"PKK'YA FETÖ'YE SELAM VERİRSEN MİLLET HESABINI SORAR"

Muharrem İnce şunları söyledi:

"Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir. Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlılar'ı gördü, Timur'u gördü, İngilizi, İtalyanı, Fransızı, Rus'u gördü... Terör gördü.. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım.