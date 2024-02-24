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Muharrem İnce hem Özgür Özel'e hem Ekrem İmamoğlu'na girişti! "Gelen gideni arattı" | DEM salvosu

Eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharren İnce CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. CHP'nin terör örgütleri ile irtibatına dikkat çeken Muharrem İnce "PKK, FETÖ terör örgütüne yumuşak selam verirseniz, iki tane oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız halk size bunun sandıkta hesabını sorar." ifadelerini kullandı. CHP'nin DEM'in isteği üzerine Esenyurt adayını değiştirdiğini hatırlatan Muharrem İnce, "Yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'u da kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:44 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:40
Muharrem İnce hem Özgür Özel’e hem Ekrem İmamoğlu’na girişti! Gelen gideni arattı | DEM salvosu

Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet partileri birbirlerini yemeye devam ediyor.

2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan 2023'te ise FETÖ'nün kurguladığı CHP'nin yaydığı sahye kaset kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce 26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıkladı.

MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE SERT ELEŞTİRİ
Muharrem İnce bugün katıldığı programda eski partisi CHP'yi yerden yere vurdu. Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arattığını savunan İnce, CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifakına dikkat çekerek, "İstanbul'u kaybedersiniz" dedi.

"PKK'YA FETÖ'YE SELAM VERİRSEN MİLLET HESABINI SORAR"
Muharrem İnce şunları söyledi:

"Tencere iktidarlara seçim kaybettirir. Tencere kaybettirir ama güvenlik tencerenin önündedir. Çünkü bu topraklarda Bizans'ı gördü insanlar, Haçlılar'ı gördü, Timur'u gördü, İngilizi, İtalyanı, Fransızı, Rus'u gördü... Terör gördü.. Eğer güvenlik politikalarına ters işler yaparsan tencerenin önüne geçer, dolar 100 lirayı da geçse kaybedersin. Ben bunları hep uyardım.

▶️ Vur bakalım Muharrem!

PKK, FETÖ terör örgütüne yumuşak selam verirseniz, iki tane oy alacağım diye demlenmeye çalışırsanız halk size bunun sandıkta hesabını sorar."

EKREM'E DEM'Lİ VURUŞ: İSTANBUL'U KAYBEDERSİNİZ
CHP'nin İstanbul'da DEM ile yürüttüğü pazarlığı ve DEM'in isteği üzerine Esenyurt adayını geri çekerek HDP'li Ahmet Özer'i aday göstermesini de eleştiren Muharrem İnce, "Bunlar yanlış işlerdir yanlış yapıyorsunuz. İstanbul'u alacam derken Türkiye'yi kaybedersiniz, İstanbul'u da kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.

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"GELEN GİDENİ ARATTI"
Yeni CHP yönetimine ilişkin yorumu sorulan Muharrem İnce, "Gelen gideni arattı. Nokta." dedi.

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