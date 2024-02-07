Muharrem İnce CHP’yi yerden yere vurdu: FETÖ ve PKK’yla yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez

Yerel seçimler öncesi muhalefet kaynıyor.
26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün yine CHP'yi bombaladı.
CHP'nin FETÖ ve PKK ile "yavşak bir ilişki" içinde olduğunu söyleyen İnce "Bu millet size oy vermez" dedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı.
MUHARREM İNCE CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU
Açıklamasında CHP'yi eleştiren İnce, "Kimin kaybettiğine iyi bakın. Televizyonlara çıkıyordu anketçiler, 'yüzde 62,3 Kemal Kılıçdaroğlu', dediler mi bunu, dediler. 'Muharrem İnce çekil, çekil'. 'Cumhuriyetin son seçimi'. 'Batıyoruz, bitiyoruz, çekil Muharrem İnce'. Bir anketçiler, yalan söylediler millete. Gazeteciler çıktılar televizyondan, milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Sanatçılar hakaret ettiler bize. Salon siyasetçileri kaybetti. 'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' dedik. Olur mu ya 7 cumhurbaşkanı yardımcısı? Boncuk gibi diziliyorlardı böyle, tespih gibi 'Olmaz bu, yapmayın' dedim. 'Bak ben bir şey istemiyorum, şu Ali Babacan'la Davutoğlu'nu at kenara' dedim. 'Ben bir şey istemiyorum. Yanına geleceğim, duracağım. Bakanlık da istemiyorum. Sadece Meral Hanım cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bir yardımcı olsun' dedim" ifadelerini kullandı.
"DAVUTOĞLU'NUN, BABACAN'IN OYU YOK"
Kendi açıklamalarının ortada olduğuna dikkat çeken İnce, "Bunu televizyonda söyledim. 'Yahu Davutoğlu'nun, Babacan'ın bunların oyu yok' dedim. Yok bunların oyu. 'Oy bizde, bizde var' dedim. 'Ben geleceğim yanına, duracağım' dedim, 'söz'. Ne cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum. Ne bakanlık istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 'Altılı masa da altılı masa. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı'. Yedi cumhurbaşkanı ya dersem millet seni ciddiye almaz. Ciddiye almaz. 'Bu son seçim, hep bu son seçim', korkutarak oy alacaksın milletten. Yok böyle bir dünya ya. 'Bu son seçim yoksa batar cumhuriyet. Son seçim gidiyoruz'. Bu yalanı söylemeyin artık. MİT'i verdin, milli savunmayı verdin, emniyeti verdin, eğitimi verdin, ulaşımı her şeyi verdin. Belediyenin park bahçelerini mi veremeyeceksin? Ver gitsin. Bir şey olmaz. Yalan söyleme millete yeter ki" ifadelerini kullandı.