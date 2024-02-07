Muharrem İnce CHP’yi yerden yere vurdu: FETÖ ve PKK’yla yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez

FETÖ VE PKK İLE YAVŞAK İLİŞKİ İÇİNDESİNİZ

CHP'nin FETÖ ve PKK ile ilişki içinde olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya trollerinin de kaybettiğini anlatan İnce, "Baronlar vardı, hep aynı yalanı söylüyorlardı. Ben anlatmaya çalıştım. 'Böyle yüzde 60 falan yok. Yapmayın, etmeyin. Ya bu FETÖ'den uzak durun. Bu millet terörden korkar'. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bin yıldır bu topraklarda Moğollar'ı gördü, Bizans'ı gördü, Yunanı gördü, İngiliz'i gördü, Fransız'ı, İtalyan'ı gördü, Rus gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.