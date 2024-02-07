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Muharrem İnce CHP'yi yerden yere vurdu: FETÖ ve PKK'yla yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez

Cumhuriyet Halk Partisine ittifak kapılarını kapatan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce eski partisini yerden yere vurdu. Hem eski CHP yönetimini hem de yeni yönetimi hedef alan Muharrem İnce CHP'nin FETÖ ve PKK ile ilişki içinde olduğunu söyledi. Muharrem İnce, "FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 13:18 Güncelleme 07 Şubat 2024, 13:28
Muharrem İnce CHP’yi yerden yere vurdu: FETÖ ve PKK’yla yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez

Yerel seçimler öncesi muhalefet kaynıyor.

26 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısı ise CHP'ye destek vermeyeceğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün yine CHP'yi bombaladı.

CHP'nin FETÖ ve PKK ile "yavşak bir ilişki" içinde olduğunu söyleyen İnce "Bu millet size oy vermez" dedi.

Muharrem İnce CHP'ye bombardıman

Mersin'in Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

MUHARREM İNCE CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU
Açıklamasında CHP'yi eleştiren İnce, "Kimin kaybettiğine iyi bakın. Televizyonlara çıkıyordu anketçiler, 'yüzde 62,3 Kemal Kılıçdaroğlu', dediler mi bunu, dediler. 'Muharrem İnce çekil, çekil'. 'Cumhuriyetin son seçimi'. 'Batıyoruz, bitiyoruz, çekil Muharrem İnce'. Bir anketçiler, yalan söylediler millete. Gazeteciler çıktılar televizyondan, milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Sanatçılar hakaret ettiler bize. Salon siyasetçileri kaybetti. 'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' dedik. Olur mu ya 7 cumhurbaşkanı yardımcısı? Boncuk gibi diziliyorlardı böyle, tespih gibi 'Olmaz bu, yapmayın' dedim. 'Bak ben bir şey istemiyorum, şu Ali Babacan'la Davutoğlu'nu at kenara' dedim. 'Ben bir şey istemiyorum. Yanına geleceğim, duracağım. Bakanlık da istemiyorum. Sadece Meral Hanım cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bir yardımcı olsun' dedim" ifadelerini kullandı.

"DAVUTOĞLU'NUN, BABACAN'IN OYU YOK"
Kendi açıklamalarının ortada olduğuna dikkat çeken İnce, "Bunu televizyonda söyledim. 'Yahu Davutoğlu'nun, Babacan'ın bunların oyu yok' dedim. Yok bunların oyu. 'Oy bizde, bizde var' dedim. 'Ben geleceğim yanına, duracağım' dedim, 'söz'. Ne cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum. Ne bakanlık istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 'Altılı masa da altılı masa. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı'. Yedi cumhurbaşkanı ya dersem millet seni ciddiye almaz. Ciddiye almaz. 'Bu son seçim, hep bu son seçim', korkutarak oy alacaksın milletten. Yok böyle bir dünya ya. 'Bu son seçim yoksa batar cumhuriyet. Son seçim gidiyoruz'. Bu yalanı söylemeyin artık. MİT'i verdin, milli savunmayı verdin, emniyeti verdin, eğitimi verdin, ulaşımı her şeyi verdin. Belediyenin park bahçelerini mi veremeyeceksin? Ver gitsin. Bir şey olmaz. Yalan söyleme millete yeter ki" ifadelerini kullandı.

FETÖ VE PKK İLE YAVŞAK İLİŞKİ İÇİNDESİNİZ
CHP'nin FETÖ ve PKK ile ilişki içinde olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya trollerinin de kaybettiğini anlatan İnce, "Baronlar vardı, hep aynı yalanı söylüyorlardı. Ben anlatmaya çalıştım. 'Böyle yüzde 60 falan yok. Yapmayın, etmeyin. Ya bu FETÖ'den uzak durun. Bu millet terörden korkar'. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bin yıldır bu topraklarda Moğollar'ı gördü, Bizans'ı gördü, Yunanı gördü, İngiliz'i gördü, Fransız'ı, İtalyan'ı gördü, Rus gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

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