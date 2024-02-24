Gelecek Partisi’nden istifa eden İlçe Başkanı Mertcan Kaplan ve 49 kişilik yönetimin tamamı AK Parti’ye katıldı





Yeni katılan üyelere "Hoş geldiniz." diyen Özdemir ise şunları kaydetti:



"Gençlik kollarımızın bir sloganı var; 'Bağcılar bir oldu, gümbür gümbür geliyor.' Bir olduk, beraber olduk, elhamdülillah gümbür gümbür geliyoruz. Yük olmaya değil yük almaya geldik. İstanbul'un yükünü de hafifletme adına büyük bir mücadelenin ortağı olacağız. Bağcılar'da rekor, İstanbul'da Murat Kurum diyoruz."