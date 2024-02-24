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Aydın merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Aydın merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25'i tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 09:27 Güncelleme 24 Şubat 2024, 09:27
Aydın merkezli 4 ilde operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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