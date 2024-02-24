İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: "İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz"

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Farshad Mehdi ve beraberindeki heyet, gazete, televizyon ve internetin yöneticileriyle birlikte binamızı gezdi, stüdyolarda incelemelerde bulundu.

Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük medya kuruluşu olduğunu, gazete ve televizyonlarının toplumda çok büyük etki bıraktığını söyledi.