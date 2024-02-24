SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti: "İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz"

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Farshad Mehdi ve beraberindeki heyet, gazete, televizyon ve internetin yöneticileriyle birlikte binamızı gezdi, stüdyolarda incelemelerde bulundu.  Mehdi, İran ve Türkiye arasında medya alanında ortak heyet kurulacağını belirterek, “İran ve Türkiye ortak mirasa sahip. İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz. İki ülke bilgi akışı konusunda birlikte hareket edecek” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 13:40 Güncelleme 24 Şubat 2024, 13:41
İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti: İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Farshad Mehdi ve beraberindeki heyet, gazete, televizyon ve internetin yöneticileriyle birlikte binamızı gezdi, stüdyolarda incelemelerde bulundu.

Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük medya kuruluşu olduğunu, gazete ve televizyonlarının toplumda çok büyük etki bıraktığını söyledi.



Mehdi, 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını hatırlattı.

DEZENFORMASYONU ENGELLEYECEĞİZ



Mehdi, İran ve Türkiye arasında medya alanında ortak heyet kurulacağını belirterek, "İran ve Türkiye ortak mirasa sahip. İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz. İki ülke bilgi akışı konusunda birlikte hareket edecek" dedi.



Farshad Mehdi, Gazze'deki katliamın sadece Müslümanların değil insanlığın mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye ve İran'daki halk Filistin'e destek veriyor. İnşallah Kudüs'te birlikte namaz kılarız" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHP’li delegelere gitti
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Fransa’da çiftçi isyanı büyüyor! Emmanuel Macron’un katıldığı fuarda ortalık karıştı
Muharrem İnce hem Özgür Özel’e hem Ekrem İmamoğlu’na girişti! Gelen gideni arattı | DEM salvosu
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bursa’da eş zamanlı operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA