MADURO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: HAYRANLIK VERİCİ Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezuela arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezuela ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.