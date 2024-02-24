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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti: Erdoğan'ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro kabulde Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi. Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 09:59 Güncelleme 24 Şubat 2024, 10:45
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

KARAKAS'TA KABUL
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Maduro ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Maduro, Fidan'ı kabul etti Maduro, Fidan'ı kabul etti

Fidan, Venezuela'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ
Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın gelecek dönemde Venezuela'ya yapacağı ziyaret ele alındı.

Venezuela'nın geleceğine yalnızca halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutumlarını vurgulayan Fidan, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kabul etmediklerini belirtti.

Fidan, Venezuela hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezuela ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.

Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.

MADURO'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: HAYRANLIK VERİCİ
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezuela arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.

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