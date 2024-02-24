Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok DEM hariç bütün partileri aday tanıtım toplantısına davet etti





TANITIM TOPLANTISI ATO CONGRESİUM'DA

Kamuoyunun bilgilendirileceği toplantı kapsamında yapılan açıklamada ''Daha hızlı bir Başkent için ortaya koyduğumuz hedeflerimizi ve projelerimizi sizlerle paylaşmaktan, bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyacağım'' ifadeleri yer aldı.

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