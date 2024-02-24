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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok DEM hariç bütün partileri aday tanıtım toplantısına davet etti

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’u tanıtım toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında olduğu bütün belediye başkanları ve partiler davet edildi. Altınok’un tanıtılacağı toplantıya DEM Parti ise davet edilmeyen tek parti oldu.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 15:42 Güncelleme 24 Şubat 2024, 15:54
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok DEM hariç bütün partileri aday tanıtım toplantısına davet etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok DEM dışında tüm partileri tanıtım toplantısına davet etti. Davet edilenler arasında ABB Başkanı Mansur Yavaş dahil tüm ilçe belediye başkanlarına da davet gitti.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kalırken aday tanıtım toplantılarına da hız verildi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) adayı Turgut Altınok'un ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı'' 25 Şubat 2024 Pazar günü saat 12.00'da Ankara Congresium'da düzenlenecek. Altınok, tanıtım toplantısına DEM Parti haricindeki tüm rakiplerini davet etti.

Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok bu toplantıda, Başkent'e kazandırmayı planladığı önemli projeleri ve ayrıntılarını Ankaralılarla paylaşacak.



TANITIM TOPLANTISI ATO CONGRESİUM'DA
Kamuoyunun bilgilendirileceği toplantı kapsamında yapılan açıklamada ''Daha hızlı bir Başkent için ortaya koyduğumuz hedeflerimizi ve projelerimizi sizlerle paylaşmaktan, bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyacağım'' ifadeleri yer aldı.

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