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Bakan Fahrettin Koca yan dal uzmanı hekimlerle ilgili müjdeyi duyurdu: Ankara ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,yan dal uzmanı hekimlerle ilgili müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Koca,"Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 21:09 Güncelleme 23 Şubat 2024, 21:09
Bakan Fahrettin Koca yan dal uzmanı hekimlerle ilgili müjdeyi duyurdu: Ankara ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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