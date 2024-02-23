Son dakika: Bursa Gemlik’te deprem! 23 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Yalova, Balıkesir...

Son dakika haberi... AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.
🔴AFAD DUYURDU!
AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın deprem paylaşımı
📌 23 ŞUBAT 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.02.23 15:14:32 40.4087 29.1742 4.9 -.- 4.0 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.23 14:22:03 41.2065 37.0810 8.9 -.- 2.2 -.- SIVASLILAR-TERME (SAMSUN) İlksel
2024.02.23 14:12:54 38.1925 27.6748 5.0 -.- 2.4 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.02.23 14:10:31 38.1272 27.8325 27.5 -.- 1.6 -.- KIRELI-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.02.23 13:54:28 39.1277 40.2097 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 13:30:17 38.1423 36.6250 5.0 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 13:21:51 38.2395 38.5168 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.02.23 13:02:25 38.4508 39.6580 9.1 -.- 2.0 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 12:58:56 41.7972 34.6487 5.0 -.- 1.6 -.- BAKIRLIZAVIYE-AYANCIK (SINOP) İlksel
2024.02.23 12:53:30 38.0638 36.4483 3.6 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 12:20:30 36.2928 33.7045 3.4 -.- 1.4 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel