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Son dakika: Bursa Gemlik'te deprem! 23 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Yalova, Balıkesir...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün AFAD tarafından duyurulan bilgilere göre, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, bölgede hafif şiddette hissedildi. İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar da hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarına yönldi. İşte 24 Şubat 2024 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme 23 Şubat 2024, 15:49
Son dakika: Bursa Gemlik’te deprem! 23 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Yalova, Balıkesir...

Son dakika haberi... AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.

🔴AFAD DUYURDU!

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

▶️ Bursa'da korkutan deprem!

AFAD'ın deprem paylaşımıAFAD'ın deprem paylaşımı

📌 23 ŞUBAT 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.02.23 15:14:32 40.4087 29.1742 4.9 -.- 4.0 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.23 14:22:03 41.2065 37.0810 8.9 -.- 2.2 -.- SIVASLILAR-TERME (SAMSUN) İlksel
2024.02.23 14:12:54 38.1925 27.6748 5.0 -.- 2.4 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.02.23 14:10:31 38.1272 27.8325 27.5 -.- 1.6 -.- KIRELI-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.02.23 13:54:28 39.1277 40.2097 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 13:30:17 38.1423 36.6250 5.0 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.02.23 13:21:51 38.2395 38.5168 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.02.23 13:02:25 38.4508 39.6580 9.1 -.- 2.0 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 12:58:56 41.7972 34.6487 5.0 -.- 1.6 -.- BAKIRLIZAVIYE-AYANCIK (SINOP) İlksel
2024.02.23 12:53:30 38.0638 36.4483 3.6 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 12:20:30 36.2928 33.7045 3.4 -.- 1.4 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.02.23 12:12:55 38.1268 36.5967 5.0 -.- 2.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 11:38:07 39.1088 27.5710 4.0 -.- 2.2 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.23 09:47:34 39.9952 27.6780 26.9 -.- 1.2 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.02.23 09:40:58 36.4155 32.1928 14.2 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-ALANYA (ANTALYA) İlksel
2024.02.23 09:37:39 36.7028 29.3288 4.3 -.- 1.5 -.- ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.02.23 09:37:01 39.0960 27.5907 1.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA)

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GÜNCEL SON DEPREMLER 19 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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