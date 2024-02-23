İstanbul Havalimanı’nda yeni uygulama başladı: Engelli vatandaşlar için işaret diliyle cuma hutbesi okunması

İşitme engellilerin de cuma hutbesi ni anlayabilmesi için başlatılan uygulamanın ilki, gelen yolcu terminalinde, cuma namazının kılındığı bir mescitte gerçekleşti.

"TERCÜMAN OLMADAN ÖNCE HİÇBİR ŞEY ANLAMIYORDUK"

Hutbenin ardından gazetecilere Bekir Baş aracılığıyla duygularını aktaran işitme engelli İrfan Beyhan, bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Çeviri yapılmadan önce cuma hutbesinden hiçbir şey anlamadıklarını aktaran Beyhan, "Hocamızla iletişim kuramıyorduk ama bir tercümanın olması, cumanın önemini, hutbedeki ayet ve hadisleri anlamamıza vesile oldu. Çok güzel duygular hissediyoruz. Tercüman olmadan önce hiçbir şey anlamıyorduk, çok sıkılıyorduk. Namazı kılıp çıkıyorduk hiçbir şey hissetmeden. Bugün bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır. " dedi.

"HER CAMİYE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

İşitme engelli Günay Bozkoç da daha önceleri cumaya gelip duygusuz bir şekilde ayrıldıklarına dikkati çekerek, bugün ilk defa bu mekanda anladığı cuma hutbesiyle duygulandığını kaydetti.