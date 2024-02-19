GÜNCEL SON DEPREMLER 19 Şubat 2024: Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

1 Son dakika deprem haberleri: Son zamanlarda Kahramanmaraş başta olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşların ve yetkililerin dikkatini bu konuya yoğunlaştırdı. Depremler, sadece maddi hasar ve can kaybıyla değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik etkileriyle de toplumları derinden etkileyebilir. Bu nedenle, deprem sonrası hızlı müdahale ve destek mekanizmalarının etkin bir şekilde çalışması hayati önem taşır.

2 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web siteleri, son deprem haberleri ve analizleri için güvenilir kaynaklar sunar. Bu sitelerde yer alan detaylı listeler, vatandaşların depremler hakkında anlık ve doğru bilgi almasını sağlar. Depremlerin büyüklüğü, merkez üssünün konumu, derinliği gibi bilgiler, olası bir afet durumunda bireylerin daha bilinçli hareket etmesine olanak tanır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr): KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html): AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ