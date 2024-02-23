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Son dakika: Ayhan Bora Kaplan çetesi hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı! Sünnet düğünüyle para aklama eskortla bilgi toplama

Son dakika haberleri... Ankara’da 7 Eylül 2023’te yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında MASAK raporuna ulaşıldı. Rapora göre oğlu için düzenlediği sünnet düğününde takılan takıların kara para aklamak için olduğu belirtildi. Öte yandan yine aynı raporda “Polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekanlarında ağırlayarak hesap almadığı, eskort diye tabir edilen malum kadınlarla tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği” bilgisine yer verildiği de ifade edildi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 09:47 Güncelleme 23 Şubat 2024, 09:52
Son dakika: Ayhan Bora Kaplan çetesi hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı! Sünnet düğünüyle para aklama eskortla bilgi toplama

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) "Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda" çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.

Hürriyet'in ulaştığı 423 sayfalık raporda, başta çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin incelendiği belirtildi.

Raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

YASAL PARA DEĞİL
Raporda, Kaplan'ın 2019 yılına kadar banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmazken, 2019 yılı ve sonrasında hem nakit işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştirildiği görüldüğüne dikkat çekilerek, "SGK çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar garson (servis elemanı), kasiyer, restoran müdürü gibi unvanlarla çalışma kaydı bulunan söz konusu şahsın, banka hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu para hareketlerinin kaynağının yasal yolla elde edilmediği değerlendirilmektedir" tespiti yapıldı.

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Raporda, suç örgütleri liderlerinin katılmasıyla gündeme gelen Kaplan'ın oğlunun, 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğüne de dikkat çekildi.

'SÜNNET TAKISI'
Düğünden sonra Kaplan'ın banka hesabına, "sünnet takıları" adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtilerek, "Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

Raporda yine düğünle ilgili bir başka işleme dikkat çekilerek, "Analiz konusu şahsın, yine banka hesaplarındaki transfer işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 1 Eylül 2023 tarihinde A. Kuyumculuk (9.500.00 TL) ve İ. Kuyumculuk (8.000.000 TL, 'Düğüne Gelen Altın) firmalarından işlem açıklamasıyla şüpheli şahsın banka hesaplarına toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisine rastlanılmıştır" denildi.

Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.

ESKORTLARLA BİLGİ TOPLADI
MASAK, savcılığın kendisine gönderdiği belgelerde, Kaplan hakkında "yüklü miktarda rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, gayrimeşru alemde devletin yüksek kademelerinde bulunan yetkilileri arkasına aldığı yönünde uydurmalarla piyasada kendini dokunulmaz olarak lanse ettiği" şeklinde bilgiler yer aldığı görüldüğü belirtildi. Raporda savcılık belgelerinde Kaplan için "Polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekanlarında ağırlayarak hesap almadığı, eskort diye tabir edilen malum kadınlarla tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği" bilgisine yer verildiği de ifade edildi.

PARAVAN ŞİRKET
Raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın ortağı ve sahibi olduğu ve 24 Eylül 2023 tarihinde ortağına devrettiği L... isimli şirketinin sermayelerinin kaynağının suçtan elde edilen gelirler olduğuna da işaret edildi. Söz konusu para transferleri ve nakit işlemlerinin şirketler üzerinden gerçekleştirilmesinin amacının, suçtan elde edilen gelirlere, ticari faaliyetler kapsamında elde edilen gelir imajı vererek suçtan elde edilen gelirleri söz konusu paravan şirketler üzerinden aklamak ve gayrimeşru kaynağını gizlemek olduğu yönünde kuvvetli şüphe olduğu belirtildi.

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