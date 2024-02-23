Son dakika: Ayhan Bora Kaplan çetesi hakkındaki MASAK raporu ortaya çıktı! Sünnet düğünüyle para aklama eskortla bilgi toplama

Raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği anlatıldı.

YASAL PARA DEĞİL

Raporda, Kaplan'ın 2019 yılına kadar banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmazken, 2019 yılı ve sonrasında hem nakit işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştirildiği görüldüğüne dikkat çekilerek, "SGK çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar garson (servis elemanı), kasiyer, restoran müdürü gibi unvanlarla çalışma kaydı bulunan söz konusu şahsın, banka hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu para hareketlerinin kaynağının yasal yolla elde edilmediği değerlendirilmektedir" tespiti yapıldı.

Pornografik görüntüler ele geçirilmişti! ‘Bora Kaplan’ suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı Raporda, suç örgütleri liderlerinin katılmasıyla gündeme gelen Kaplan'ın oğlunun, 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğüne de dikkat çekildi. 'SÜNNET TAKISI'

Düğünden sonra Kaplan'ın banka hesabına, "sünnet takıları" adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtilerek, "Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

Raporda yine düğünle ilgili bir başka işleme dikkat çekilerek, "Analiz konusu şahsın, yine banka hesaplarındaki transfer işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 1 Eylül 2023 tarihinde A. Kuyumculuk (9.500.00 TL) ve İ. Kuyumculuk (8.000.000 TL, 'Düğüne Gelen Altın) firmalarından işlem açıklamasıyla şüpheli şahsın banka hesaplarına toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisine rastlanılmıştır" denildi. Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.