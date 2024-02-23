Ansızın vurmaya devam! Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.
PENÇE KİLİT'TE 4 TERÖRİST EX!
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4TmTjDeW36