Ansızın vurmaya devam! Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

PENÇE KİLİT'TE 4 TERÖRİST EX!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"