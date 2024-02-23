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Ansızın vurmaya devam! Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'ı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:09 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:09
Ansızın vurmaya devam! Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor.

PENÇE KİLİT'TE 4 TERÖRİST EX!
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

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