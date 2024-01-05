Pornografik görüntüler ele geçirilmişti! ‘Bora Kaplan’ suç örgütünün lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında 28'i tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili olarak; 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ve ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suç üstlenme suçlarından, 1 şüpheli hakkında ise sadece kasten yaralama suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde kovuşturma yapılmak üzere iddianame tanzim edilmiştir. 26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Silahlı suç örgütün faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen diğer olaylar hakkında hazırlık soruşturmasının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında bir kısım kamu görevlilerine isnat edilen rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiaları yönünden evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosuna gönderilmesine karar verilmiştir. Silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlendiği iddia olunan diğer olaylar ve bir kısım şüpheliler ile ilgili olarak hazırlık soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütüldüğü hususu, kamuoyuna saygıyla sunulur" denildi.