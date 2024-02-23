İYİ Parti 'borç' hesabı yapan CHP'yi 'DEM'li vurdu! 2019 defterleri açıldı... "Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar"

Özgür Özel'in Meral Akşener'e Balıkesir üzerinden baskı yapıp 'Borcunu öde' serzenişinde bulunmasına İYİ Parti kanadından sert tepki geldi.
İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Biz 81 ilde aday göstereceğiz dedik. Bundan geri adım atmayız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de aynı görüştü olduğunu biliyorum"
açıklamasında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez'in adaylığı devam ediyor. Balıkesir'in en güçlü adayı" ifadelerini kullandı.
"ALACAK VERECEK HESABI YAPARSAK CHP ZARARLI ÇIKAR"
İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez ise, 2019'da CHP'nin büyükşehirleri İYİ Parti sayesinde kazandığını belirtip, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bizim sayemizde o koltuğa oturdu" mesajı verdi.
Bu bağlamda Özgür Özel'in "Akşener'in bize borcu var" çıkışını değerlendiren Çömez, "Alacak verecek hesabı yapılırsa CHP burada zararlı çıkar. Kimsenin kimseye borcu yoktur. 2019 seçimlerindeki tablo ayan beyan ortada birçok belediye bizim desteğimizle CHP tarafından alınmış ve 5 yıldır da idare ediliyor" dedi.
CHP'YE DEM'Lİ VURDU: MİLLET ÖYLE YA DA BÖYLE HESAP SORAR
İYİ Parti, Kandil'in siyasi ayağı ile ittifak yürütüp pazarlıklar yapan CHP'yi DEM üzerinden vurmayı da ihmal etmedi.
Turhan Çömez, "Kandil'le arasına mesafe koymamış, biraz daha ileri gideceğim bir ayağı Kandil'de bir ayağı Brüksel'de olan bir partiyle bizim yolumuz kesişmez. O partiyle dirsek teması içerisinde olan bütün siyasi anlayışlara da bu millet öyle ya da böyle vakti geldiğinde hesap sorar" şeklinde konuştu.