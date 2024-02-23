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İYİ Parti 'borç' hesabı yapan CHP'yi 'DEM'li vurdu! 2019 defterleri açıldı... "Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar"

CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener'e Balıkesir üzerinden baskı yapıp 'Borcunu öde' serzenişinde bulundu. CHP'den gelen bu çıkışa İYİ Parti'den sert tepki geldi. İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez 2019'u hatırlatıp "Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar" sözleriyle rest çekti. CHP'yi DEM üzerinden vuran Çömez, "Kandil'le arasına mesafe koymayan partiyle dirsek teması içerisinde olan bütün siyasi anlayışlara da bu millet öyle ya da böyle vakti geldiğinde hesap sorar" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:37 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:56
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

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AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.

Bir yandan da CHP ve İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.

Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özelin Akşenere borç hatırlatmasına İYİ Partiden sert tepkiSon dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özelin Akşenere borç hatırlatmasına İYİ Partiden sert tepki

CHP - İYİ PARTİ HATTINDA 'BORÇ' KRİZİ!
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP ve İYİ Parti arasında şimdi de 'borç krizi' patlak verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Balıkesir'de Turhan Çömez'i adaylıktan çek" çağrısında bulundu.

Özgür Özel'den Meral Akşener'e ''borç'' göndermesi!

ÖZGÜR ÖZEL: AKŞENER, 'BEN O BORCU BİR GÜN ÖDERİM' DEDİ
Akşener'in kendilerine borcu olduğunu öne süren Özel, "Ben Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a hakkını teslim edeceklerini düşünüyorum. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Ahmet Akın da vardı orada Akşener, 'Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var. Ben o borcu bir gün öderim.' dedi. Şunu bekliyorum Meral Hanım'dan bir borcum vardı, gereğini yapıyorum der mi benim tanıdığım Meral Hanım der" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel'in Meral Akşener'e Balıkesir üzerinden baskı yapıp 'Borcunu öde' serzenişinde bulunmasına İYİ Parti kanadından sert tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, "Biz 81 ilde aday göstereceğiz dedik. Bundan geri adım atmayız. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de aynı görüştü olduğunu biliyorum" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Böyle bir durum mümkün değil. Turhan Çömez'in adaylığı devam ediyor. Balıkesir'in en güçlü adayı" ifadelerini kullandı.




"ALACAK VERECEK HESABI YAPARSAK CHP ZARARLI ÇIKAR"
İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez ise, 2019'da CHP'nin büyükşehirleri İYİ Parti sayesinde kazandığını belirtip, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bizim sayemizde o koltuğa oturdu" mesajı verdi.

İYİ Parti'den CHP'ye fatura: "Alacak verecek hesabı yaparsak zararlı çıkarsınız"



Bu bağlamda Özgür Özel'in "Akşener'in bize borcu var" çıkışını değerlendiren Çömez, "Alacak verecek hesabı yapılırsa CHP burada zararlı çıkar. Kimsenin kimseye borcu yoktur. 2019 seçimlerindeki tablo ayan beyan ortada birçok belediye bizim desteğimizle CHP tarafından alınmış ve 5 yıldır da idare ediliyor" dedi.


CHP'YE DEM'Lİ VURDU: MİLLET ÖYLE YA DA BÖYLE HESAP SORAR
İYİ Parti, Kandil'in siyasi ayağı ile ittifak yürütüp pazarlıklar yapan CHP'yi DEM üzerinden vurmayı da ihmal etmedi.

Turhan Çömez, "Kandil'le arasına mesafe koymamış, biraz daha ileri gideceğim bir ayağı Kandil'de bir ayağı Brüksel'de olan bir partiyle bizim yolumuz kesişmez. O partiyle dirsek teması içerisinde olan bütün siyasi anlayışlara da bu millet öyle ya da böyle vakti geldiğinde hesap sorar" şeklinde konuştu.



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