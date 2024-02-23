İYİ Parti 'borç' hesabı yapan CHP'yi 'DEM'li vurdu! 2019 defterleri açıldı... "Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar"

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi. Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi. Bir yandan da CHP ve İmamoğlu, İYİ Parti 'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.

CHP - İYİ PARTİ HATTINDA 'BORÇ' KRİZİ!

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP ve İYİ Parti arasında şimdi de 'borç krizi' patlak verdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Balıkesir'de Turhan Çömez'i adaylıktan çek" çağrısında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: AKŞENER, 'BEN O BORCU BİR GÜN ÖDERİM' DEDİ

Akşener'in kendilerine borcu olduğunu öne süren Özel, "Ben Balıkesirlilerin Ahmet Akın'a hakkını teslim edeceklerini düşünüyorum. Geçen seçim Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik. Ahmet Akın da vardı orada Akşener, 'Bunların hiçbirine borcum yok ama sana bir borcum var. Ben o borcu bir gün öderim.' dedi. Şunu bekliyorum Meral Hanım'dan bir borcum vardı, gereğini yapıyorum der mi benim tanıdığım Meral Hanım der" ifadelerini kullandı.