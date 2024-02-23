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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ'ye KISKAÇ operasyonu: 61 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen KISKAÇ-8 operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 12:36 Güncelleme 23 Şubat 2024, 12:36
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 23 ilde FETÖ’ye KISKAÇ operasyonu: 61 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

2️⃣3️⃣ İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-8" Operasyonlarında
6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "KISKAÇ-8" Operasyonlarında şüphelilerin:

📌Örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen,
📌Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen,
📌İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklanan,
📌Örgüt koordinesinde KPSS Çalışma Evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 6️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin

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