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DEM Partili Altan Tan'dan İstanbul'da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu. İstanbul'da seçimi kaybedeceği anlaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Esenyurt adayını değiştiren CHP'nin, Kandil'le el sıkıştığını DEM Partili Altan Tan itiraf etti. Kandil ile CHP ittifakının 10 yıldır devam ettiğini belirten Tan, Kandil'in hedefinin İstanbul'da İmamoğlu'na kazandırmak olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:18 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:23
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

DEM İMAMOĞLU'NA ALAN AÇACAK İSMİ ADAY GÖSTERDİ

PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın müdahalesine sahne oldu.

DEM Partili Altan Tan'dan İstanbul'da Kandil itirafı!

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmişti.

PKK ELEBAŞI TALİMAT VERDİ CHP'NİN ESENYURT ADAYI DEĞİŞTİ

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından CHP, Esenyurt adayını geri çekti ve yerine DEM'in desteklediği aday getirildi. İBB adaylarını seçim kuruluna geç teslim ederek İstanbul'da bir taşla iki kuş vurmaya çalışan DEM'in oyununu YSK bozdu.

DEM'li Altan TanDEM'li Altan Tan

Yaşananların ardından CHP yandaşı Halk TV canlı yayınında konuşan DEM Partili Altan Tan, PKK, DEM ve CHP üçgeninde yaşananları itiraf etti.

CANLI YAYINDA KANDİL İTİRAFI: 10 YILDIR DEVAM EDİYOR

DEM'in içinde bir kafa karışıklığı olduğunu ancak Kandil'in CHP ile 10 yıldır devam eden bir ittifak içinde olduğunu belirten Tan, "Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana." dedi.

Terörün siyasi ayağı DEM'in Erdoğan düşmanlığı üzerinden kurduğu siyasete devam ettiğini ifade eden Tan, "Yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." dedi.

PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğluna yönlendirilecektiPKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğluna yönlendirilecekti

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