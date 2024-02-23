DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor

DEM'li Altan Tan

Yaşananların ardından CHP yandaşı Halk TV canlı yayınında konuşan DEM Partili Altan Tan, PKK, DEM ve CHP üçgeninde yaşananları itiraf etti.

CANLI YAYINDA KANDİL İTİRAFI: 10 YILDIR DEVAM EDİYOR



DEM'in içinde bir kafa karışıklığı olduğunu ancak Kandil'in CHP ile 10 yıldır devam eden bir ittifak içinde olduğunu belirten Tan, "Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana." dedi.