DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor

31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu.
31 Mart yerel seçimlerine günler kala terörün siyasi ayağı DEM Parti ile CHP arasında devam eden kirli pazarlıklar ve kanlı ittifak her iki cepheden gelen açıklamalarla deşifre oldu.
DEM İMAMOĞLU'NA ALAN AÇACAK İSMİ ADAY GÖSTERDİ
PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın müdahalesine sahne oldu.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.
PKK ELEBAŞI TALİMAT VERDİ CHP'NİN ESENYURT ADAYI DEĞİŞTİ
PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından CHP, Esenyurt adayını geri çekti ve yerine DEM'in desteklediği aday getirildi. İBB adaylarını seçim kuruluna geç teslim ederek İstanbul'da bir taşla iki kuş vurmaya çalışan DEM'in oyununu YSK bozdu.
Yaşananların ardından CHP yandaşı Halk TV canlı yayınında konuşan DEM Partili Altan Tan, PKK, DEM ve CHP üçgeninde yaşananları itiraf etti.
CANLI YAYINDA KANDİL İTİRAFI: 10 YILDIR DEVAM EDİYOR
DEM'in içinde bir kafa karışıklığı olduğunu ancak Kandil'in CHP ile 10 yıldır devam eden bir ittifak içinde olduğunu belirten Tan, "Şu anda DEM'e de hakim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana." dedi.
Terörün siyasi ayağı DEM'in Erdoğan düşmanlığı üzerinden kurduğu siyasete devam ettiğini ifade eden Tan, "Yani en pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler." dedi.