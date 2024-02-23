165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...

165 BİN PERSONEL ARANIYOR | Kamuda ve özel sektörde personel alımları hız kazandı. Çeşitli bakanlıklar 45 bini aşkın personel alımı için başvuru sürecini başlatırken; özel sektörde de 120 bin açık işe eleman aranıyor. Peki hangi alanlarda iş fırsatları var. En çok hangi mesleklerden alım yapılıyor? İşte detayları...
Hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları büyüdü. 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sürecini geçtiğimiz günlerde başlatan Sağlık Bakanlığı, 8 bin alım için daha ilana çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da 8 bin personel alımı için süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları da şu an personel alımı yapan bakanlıklar arasında. Özel sektörde ise halen 120 bine yakın açık iş bulunuyor. İşte kamuda ve özel sektörde bazı istihdam fırsatları...
27 BİN KADROYA BAŞVURU SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı, 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 28 Şubat günü sona erecek.
3 bin 390'ı ortaöğretim, 6 bin 850'si ön lisans, 16 bin 760'ı lisans mezunu olmak üzere 55 kadroya yerleştirme yapılacak. Bakanlık'ın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sağlık personelinin yanı sıra şoför, büro personeli, mühendis alımı da olacak.