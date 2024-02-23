165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...

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Hem kamuda hem özel sektörde iş fırsatları büyüdü. 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sürecini geçtiğimiz günlerde başlatan Sağlık Bakanlığı, 8 bin alım için daha ilana çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da 8 bin personel alımı için süreç devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları da şu an personel alımı yapan bakanlıklar arasında. Özel sektörde ise halen 120 bine yakın açık iş bulunuyor. İşte kamuda ve özel sektörde bazı istihdam fırsatları...