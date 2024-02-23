PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesine anlamlı hediye!

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın annesi Sıddıka ve babası Ali Gezeravcı, oğullarının uzay yolculuğunu ABD'de takip etti. Memleketleri Mersin'in Silifke ilçesine dönen aileye Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Türk bayrağı hediye etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 22:01 Güncelleme 23 Şubat 2024, 22:01
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın ailesine anlamlı hediye!

Gezeravcı ailesini evlerinde ziyaret eden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve MHP Silifke İlçe Başkanı Kıvanç Derya, aileye Türk bayrağı hediye etti.



Oğlunun gelecek nesillere çok faydalı olacağını belirten baba Ali Gezeravcı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında evladımız olan Alper Gezeravcı'nın gurur ve mutluluk sevinci bütün insanları, ülkemiz insanlarını sevince boğdu. Ben kendisinden çok memnunum. Allah vatana, millete hayırlı eylesin. Gelecek nesiller inşallah Alper ağabeylerini en iyi şekilde temsil ettiğini, önderlik yaptığını düşünerek, gelecek nesiller için faydalı olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

Alper Gezeravcıdan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedefAlper Gezeravcıdan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef



"Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya giden ilk Türk astronotun annesi olmam nedeniyle gurur duyuyorum" diyen anne Sıddıka Gezeravcı ise, "Bende ilk Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya giden ilk Türk astronotun annesi olmam nedeniyle gurur duyuyorum. Allah'ım başarılarının devamını getirsin. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yardımcılarına, bakanları ve herkese teşekkür ediyorum. Dönüşte çok güzel oldu. Gurur yaşattı, sevinç yaşattı. Gidişimiz üzüntülü, dönüşümüz çok sevinçli oldu. Allah'a şükürler olsun ama sağ salim döndü, bizlere kavuştu. Giderken kendisine sarılamadık hasretle gönderdik, dönüşü o hasreti gidererek kavuştuk" diye konuştu.

"Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler 'Alper ağabeyimiz gibi olacağız' diyorlar" diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Bugün Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını ziyaret ettik. Silifke'mize geldiler, hoş geldiler. Bizlere bu gururu yaşattığı için Alper kardeşimize teşekkür ediyorum. Hem Silifke'nin, hem ülkemizin, hem dünyanın gurur kaynağı oldu. İlk astronot olması bizim için ve gelecek nesiller için güzel bir olay. Ziyaret ettiğimiz okullarda öğrenciler Alper ağabeyimiz gibi olacağız diyorlar. Silifke'mizde Bilim ve Teknoloji Merkezimiz var. Orada astronotlarımız var. Uzay Bilim Merkezini kuracağız. Başarılarının devamını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir mitinginde önemli açıklamalar
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
MİT ve Emniyet’ten PKK’ya nokta operasyon! Mazlum Mardin kod adlı sözde sorumlu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı
CHP’de kurultay çanları! İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu hedefe koydu... 79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor
UEFA Konferans Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Union Saint-Gilloise!
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı? İstanbul tezgahına dikkat! Meral Danış Beştaş geri mi çekilecek?
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
CHP Mersin Akdeniz’i kent uzlaşısı adı altında DEM’e peşkeş çekmişti! PKK partisinin seçim bürosu açılışında Biji Serok Apo sloganları
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje
Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk tablosu indirildi yalanı bir kez daha patladı! Beslediği trol ifşa etti
SON DURUM | Marmara’da batan Batuhan A gemisin mürettebatını arama çalışmalarında 9’uncu gün! Gözden kaçma ihtimaline karşı 4’üncü kez aranacak
İYİ Parti ’borç’ hesabı yapan CHP’yi ’DEM’li vurdu! 2019 defterleri açıldı... Alacak verecek hesabı yaparsak CHP zararlı çıkar
SON DAKİKA