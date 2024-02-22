Murat Kurum'un vizyon projeleri eski başbakan Tansu Çiller'i heyecanlandırdı: "İstanbul için hayırlı olsun"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.
"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.
"ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARA DEĞİNDİ"
Programa eski başbakanlardan Tansu Çiller de eşlik etti. Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.
Çiller, kentin bu heyecanı aradığını belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." dedi.
KURUM'UN İSTİHDAM ODAKLI PROJELERİ ÇİLLER'İ HEYECANLANDIRDI
Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
"İSTANBUL İÇİN ÇOK ŞEY YAPILACAK, HAYIRLI OLSUN"
Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.