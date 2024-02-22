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Murat Kurum'un vizyon projeleri eski başbakan Tansu Çiller'i heyecanlandırdı: "İstanbul için hayırlı olsun"

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programı sonrası Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un İstanbul'la ilgili projeleri karşısında heyecanlandığını dile getirdi. Kurum'un istihdam odaklı projelerini değerlendiren Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Çiller, "İstanbul için hayırlı olsun" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 20:50 Güncelleme 22 Şubat 2024, 20:54
Murat Kurum’un vizyon projeleri eski başbakan Tansu Çiller’i heyecanlandırdı: İstanbul için hayırlı olsun
31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne sayılı bir zaman dilimi kaldı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.
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"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

Murat Kurum ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programında konuşma yaptıMurat Kurum ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programında konuşma yaptı


Kurum son olarak, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak. İktidarda olduğumuz 22 yıl boyunca kadınlarımızın, annelerimizin hep yanı başında olduk. Kadınların özgürlüğü ve öz güveni için her adımı kararlılıkla attık" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum ve Tansu Çiller ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programına katıldıMurat Kurum ve Tansu Çiller ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programına katıldı


"ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARA DEĞİNDİ"
Programa eski başbakanlardan Tansu Çiller de eşlik etti. Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.

▶️ Eski Başbakan Çiller Kurum'un projelerini değerlendirdi!

Çiller, kentin bu heyecanı aradığını belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." dedi.

KURUM'UN İSTİHDAM ODAKLI PROJELERİ ÇİLLER'İ HEYECANLANDIRDI
Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Murat Kurum ve Tansu Çiller ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programına katıldıMurat Kurum ve Tansu Çiller ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programına katıldı

"İSTANBUL İÇİN ÇOK ŞEY YAPILACAK, HAYIRLI OLSUN"
Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.

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