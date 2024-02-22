Murat Kurum'un vizyon projeleri eski başbakan Tansu Çiller'i heyecanlandırdı: "İstanbul için hayırlı olsun"

Murat Kurum ve Tansu Çiller ʺİstanbul'u Büyüten Kadınlarʺ programına katıldı





"ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARA DEĞİNDİ"

Programa eski başbakanlardan Tansu Çiller de eşlik etti. Çiller, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.

Çiller, kentin bu heyecanı aradığını belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." dedi.

KURUM'UN İSTİHDAM ODAKLI PROJELERİ ÇİLLER'İ HEYECANLANDIRDI

Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.