Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’dan CHP ve DEM ittifakına terör tokadı: Kent değil Kandil uzlaşısı

EVLENECEK GENÇLERE 50 BİN LİRA BEYAZ EŞYA DESTEĞİ
İlk kez evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. İBB ona destek olan tarafta olacak. Biz evlenirken evimizi kurduk, bulaşık makinemiz yoktu. Gidip alalım dedik, gezdik. Orta bir bulaşık makinesini 18 ay ödedik. Maaşın biri oraya gitti.
Öğrenci evine 25 metreküp doğal gaz desteği vereceğiz. Öğrencilere 10 bin lira burs vereceğiz
"Siz çalışmayın, biz size bakarız, üretmeyin biz teknoloji veririz" anlayışı körelten anlayıştı. Yerli milli teknoloji anlayışının mücadelesini verdik 22 yıldır. Bu bilgi birikimi yurt dışına göndermemeliyiz. Benim başkanım beni düşünüyor, benim için bu ortamı hazırlamış deyip ben burada çalışıp üreteyim ülkeme faydalı olayım diyecek. Bizim içimizden ne Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Bilim insanlarımızı gençlerimize motive edecek imkanı sunmalıyız.
Maalesef mevcut İBB yönetimi her soruna duyarsız kaldı. Sorunu görmezlikten gelmiş. Soruna karşı çaba göstermemiş. Taksi sorunu da aynı. Sokak hayvanları var, kötülükleri görmüyorum diye insanların aklı ile dalga geçen cevaplar verilmiş. Bu anlayış bizi bir yere götürmez. burada sorun varken buna ilişkin ne yaptın ya? deprem sorun varsa ben 650 bin yapacağım derken 300 bin de sen yap elinden tutan mı var? Bir şey söyleyince farklı gündeme taşıma anlayışları var. Kadınların çocukların endişe ile gezdiği sorun haline gelmiş. Sokak hayvanlarına yapacağımız rehabilitasyon merkezlerinde bakımını üstleneceğiz. 39 ilçede rehabilitasyon merkezi kurup hayvanların her türlü bakımı yapılacak. 350-400 bin sahipsiz hayvandan bahsediyoruz ve sürekli ürüyorlar. Kontrol altına alamazsak sokakta bambaşka boyutu göreceğiz. Bu sorun var, ne yapalım görmezden mi gelelim?
TAKSİ SORUNU İÇİN MERKEZİ SİSTEM GETİRECEĞİZ
Taksi sorununda da bir irade ortaya konulmuş değil. Merkezi taksi sistemini hayata geçirelim istiyoruz. Durakların bile uygulaması var. Tek çatı altında toplamalıyız. Hangi taksiyi istediğimiz, arabanın durumuna kadar dijitalden bunu çağırabileceksiniz. İstanbul taksisi marka haline gelecek. Yurt dışına gittiğinizde şehrin turizm elçileridir taksiler. Önce merkezi taksi uygulamasında hepsini birleştireceğiz. Bilimsel verilerle nerede nasıl ihtiyaç var taksi plakası ihalesine çıkacağız. Plaka sayısını artıracağız. Vatandaşın beklentisi hizmet. Taksicinin de güvenliği söz konusu. İnsanları karşı karşıya getirmeye gerek yok. Sonuçta masanın etrafında doğruyu ortaya koyacağız. Mevcut yönetim kendisi taksicilik yapmak istiyor. Kanun diyor ki yönetim taksicilik yapamaz diyor. 8+1'ler de rahatsız şimdi. Tek bir doğruyu uygulayacak süreci işleteceğiz. Önüne gelen de taksici olamayacak. taksi duraklarının İstanbul ruhuna uygun yenilenecek. Havalimanına 18 milyon turist geliyor, bu kişiler taksiye biniyor. Taksici ile iletişim kursa, 1 gün daha fazla kalsa şehrin istihdamı ve ekonomisi hareketlenir. Denetim ve ödül yöntemi getireceğiz. yanlış bir şey olduğunda hemen yazacak vatandaş. Trafikten mene kadar ceza olacak. Taksicilerimizin can güvenliği için taleplerine yönelik adımları atacağız.
(Eyüp Aksu'nun sözleri hakkındaki tartışma) O ifadeleri çarpıtmak için acaba zam mı gelecek diye söylentiler çıkarıldı. Ulaşımdaki sorunu zam yaparak değil aksine ucuzlatarak yapacağız.
İkide bir "depremde kaç kişi öldü" siyaseti yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi.
İliç'teki kaza sonrasında dönemin çevre bakanı çed raporu verdi, bundan oldu diyorlar. Çevre bakanlığı çevre faaliyetini, çevreye olan etkisi var mı yok mu buna bakar. Her şey kuralına göre olur bozan varsa da gereği yapılır. Bakanlık bu işletmenin sorunu var mı yok mu buna bakar. Faaliyet izni veremez. 135 kez denetlemişiz, ve bu iletmeyi de kapatmışız 3 ay. 2008'den beri ÇED'ş var buranın. Birim artırmak istiyorum demiş, sorun olup olmadığının bildirilmesini istemiş. 21 kuruldan görüş aldık ve şu tedbirleri alırsanız çevreresel açıdan sorunu yoktur demişiz. İlgili bakanlıktan da faliyet izni almış. Şimdi oraya siz çed verdiğiniz için burası kaydı diyorlar Çed raporu ile toprak kaymasının ne ilgisi var.
Metrobüsler bozuluyor, otobüsler yanıyor neden görevinizi yapmıyorsunuz diye sormak lazım o zaman. Halkalı'da sel bastı, Başakşehir'de sel oldu. Sen öldürdün mü diyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi.
İspark'la ilgili ücretleri yüzde 25 indirime gidiyoruz. İspark zarar ediyor, neden zarar ettiğini anlamıyoruz.Yolun üzerine otopark yapan şirket zarar ediyor. O haldeki ispark zarar ediyor. Evinin önüne park eden vatandaştan gece gündüz ücret almayacağız. Vatandaşa yaşama hakkını vereceksin. Bunu sunmadığın gibi kendi hakkı olan yeri ücretle ona veriyorsun. İspark'ta yarım saat ücretsiz kullanabileceksiniz. Otoparkları her mahalleye yapacağız. Toplanma alanlarının altına otopark yapacağız. Okulların bahçesine otopark yapacağız. Velilerin, öğretmenlerin kullanacağı, çocukların da üzerinde oynayabileceği otoparklar yapabileceğiz. Depremde sığınma alanı olacak altı ise otopark yapacağız. İstiyoruz ki otopark sorunu çözülsün. Otoparkı da tek elden yöneteceğiz. Özel-kamu otoparkına vatandaş tek merkezden ulaşabilecek. Hangisi boş görebileceksiniz ve rezervasyon yapacaksınız.
OTOGARI YIKARAK BAHÇE YAPACAĞIZ.
Ulaşımda trafik çilesini bitireceğiz. Burası Bayrampaşa'daki otogar. Burayı millet bahçesi haline getiriyoruz. Gençlerin ARGE çalışması yapabileceği, kadınların çocukların vakit geçireceği projeyi hayata geçiriyoruz. İki yeri bodrumu süslediler. Burası yaşam merkezi olacak aynı zamanda.
Pik saatlerde yüzde 90'a ulaşıyor trafik. 64 dakika ortalama süre. Hedefimiz 39 dakikaya düşürmek. 328 km metro hattını 5 yılda iki katına çıkaracağız ve 650 km'ye çıkaracağız. Her ilçeye metro gidecek. Toplu ulaşımı daha fazla kullanan İstanbul istiyoruz. Diğer metropollerde toplu ulaşım oranı yüzde 50. Biz de bu oranı artırmalıyız. Afet durumlarında deniz ulaşımı çok önemli. Bu hedeflerimizi hocalarımızla hazırlanmış hedefler. bunu yapınca her gün 25 dakika kazanmış olacağız.
Karayolu projeleri de yapacağız. Burada öncelikle metrobüs hattına alternatif, oradaki çileyi bitirecek hat... Bu metro hattını hızlı şekilde bitirmek istiyoruz. Söğütlüçeşme'den Cevizli metro hattımız var. Lojistik hizmeti de verecek olan İstanbul Havalimanı Sabiha-Gökçen hattını da kazandıracağız.
Tünel projesi de alternatif ulaşım olacak. Mevcut yönetim 1 tane bile tünel yapmamış. Bırakın yenisini yapmayı var olanları kapattılar.
KENT UZLAŞISI DEDİKLERİ KANDİL UZLAŞISIDIR
Bölücü terör örgütü elebaşı bizi hedef alıyor. İttifaka da işaret ediyor. Biz örgütün bizi hedef almasını doğal görüyoruz. Onların dertleri ülkemiz değil, ülke bölünsün parçalansın. Onlara karşı mücadelemizi her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz. Biz adımlarımızı sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz. Kandil'in işaret ettiği ittifaktan bahsediyorlar. Kent uzlaşısı dedikleri Kandil uzlaşısıdır. Atatürk'ün kurduğu partinin gaflet ve delalet içine düştüğünü görüyoruz. CHP özgür bir parti değildir. Kapı arkasında kirli ittifaklar kurup söyleyemiyorlar. Bunu milletimiz çok iyi görüyor. Kent uzlaşısı olunca şu andaki DEM parti terör örgütüne mesafe mi koyacak, terör örgütü propagandasından vaz mı geçecek?
CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de bundan oldukça rahatsız. İsyan ediyorlar. CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını görüyoruz. İBB kaynaklarını CHP'nin kongresinde oradaki delegeler için, CHP'nin ayrışması için harcayan anlayışla karşı karşıyalar. Rahatsızlıklarını da kendileri dile getiriyor. İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a kullanmak lazım. Kendi geleceğiniz, ikbaliniz için kullanamazsınız. İstanbul'u üzersiniz, İstanbul da sizi üzer.
Yerel seçim hizmet seçimdir. İstanbulluların en iyi proje yapacak olanların arkasından gideceğine yürekte inanıyorum. Her kardeşimizin oyuna talibiz. Kadıköy'de gezdiğimizde görüyoruz; Bağdat caddesinde insanlar huzurla dolaşamıyor.
Ailem fedakarlık yapıyor. Onlar da bu işin bir parçası. Ailemiz büyüdü ama. Nereye gitsek ailemize birileri katılıyor.
Hayır duası kadar önemli bir şey olamaz. Beni depremde çalışırken gördüğünde her gün ağladığını söylüyor amcamız.
En güzel anketler sahadaki ilgi, alaka ve sevgi. Her seçimde sahada bunu görüyoruz. İnsanımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. Bu coşku her geçen gün büyüyor. Bu sonuçta sevgi ile olacak. Biz bu süreçte şu andaki CHP'li yönetimin kafasını karışıklığı da bundan kaynaklanıyor, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne yapsak da bu sevgiyi koparsak çabasındalar. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile. Sizin 5 sene İstanbul'a bir hizmetiniz yok. Başarısız oldunuz, bunu herkes biliyor.
Bir bakıyorsunuz kazandık diyorlar kaybediyorlar, bir bakıyorsunuz kongreye gidiyorlar. Hem anketlerimiz, hem sahadaki sevgi 31 Mart'a gümbür gümbür geldiğimizi gösteriyor.