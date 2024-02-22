Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!

Kendisi CHP Genel Başkanı'na FETÖ'cü olduğuna dair bir söz söylemişti, bende tamamen şaka amaçlı kendisinin FETÖ'ye ait STV isimli kanalda vermiş olduğu röportajın içinden kesip koydum. Medyaya 10 Milyon dolar aldığına dair haberler vardı ben de buna nazaran böyle bir tweet attım. Bahse konu olayın gerçeklik payı olup olmadığını dair bir bilgim bulunmamaktadır" dedi.
SORU SORMAK AMAÇLI PAYLAŞTIM
Yaşar, Muharrem İnce'nin koruma polisine dolar bozdurttuğuna dair Twitter'da yazılar gördüğünü, net olarak kimden gördüğümü hatırlamadığını ancak daha sonra tweetin silindiğini gördüğünü söyleyerek, "Bu gönderiyi gördükten sonra ben de böyle bir paylaşımda bulundum ancak bu paylaşımda herhangi bir itham bulunmamaktadır. Bahse konu gönderi bana aittir. Kendisine soru sormak için böyle bir paylaşımda bulundum ancak yanıt vermedi. Geçmiş tarihlerde küfür edildiğine dair ses kaydına denk gelmiştim. Kendisi telefon ile birini arıyor ve karşıdaki kadın da kendisine küfür ettiğini dair ses kaydı alarak paylaşım yapıyor. Ancak kadının kim olduğunu, gerçekte konuşan kişinin kim olup olmadığını bilmiyorum. Bu konu hakkında da herhangi bir video yayınlamadım" ifadelerini kullandı.
SAHTE GÖRÜNTÜLERE 'ESPRİ' DEDİ
Veli Koçak ise ifadesinde Oktay Yaşar'ın Whatsapp'dan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını yazdığını, kendisinin de yapabileceği bir şey olup olmadığını soruduğunu, söylediği yere giderek Yaşar'ı araba ile aldığını kaydetti. Koçak, "Oktay'ın telefonunu kullanmadım, şifrelerini de bilmiyorum, paylaşımları kimin yaptığını bilmiyorum ama kesinlikle bu paylaşımları ben yapmadım. Mesajları Oktay'ın ağzından yazdım" diye konuştu.
İnce'ye ait olduğu iddia edilen ancak montaj olduğu ortaya çıkan görüntülere ilişkin ifade veren Koçak, "Videonun atılma amacı espri amaçlıdır ve zaten bu videodaki kişinin Muharrem İnce olmadığını da bildiğimiz için aramızda benziyor yada benzemiyor gibisinden yorumlar yapmıştık. Görüntüyü Ozan Özgür Doğru nereden temin etti bilmiyorum" şeklinde konuştu.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları belirtildi.
Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, firari FETÖ mensupları tarafından da daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatıldı.
İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.