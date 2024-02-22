Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!

İddianamede, FETÖ/PDY terör örgütü üye ve yöneticilerinin sosyal medya üzerinden birtakım operasyonlar yaptıkları ve bu operasyonların örgütün amacı doğrultusunda ve hedeflerine ulaşmak üzere istenilen yönde bir kamuoyu oluşturma ve seçim sonuçlarını etkilemeye dönük olduğu ifade edildi.

MONTAJLAMA YAPILARAK SAHTE VİDEO OLUŞTURULDU



İddianamede, Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlere Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Ali_Yeşilda isimli Twitter kullanıcısı tarafından yabancı sitelerden alınan pornografik video üzerinde montajlama yaparak ile sahte video oluşturduğu kaydedildi. Gönderici Maksut Serim, alıcı Muharrem İnce olan 10 milyon TL gönderildiğine dair dekont düzenlendiği aktarılan iddianamede, hem sahte pornografik video görüntüsü ve hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu ifade edildi. İddianamede, sahte paylaşımların FETÖ/PDY terör örgütünün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi olan ve yurtdışında firari olarak bulunan Cevheri Güven ve diğer örgüt mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı olarak paylaşıldığı, sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin başka şüpheliler tarafından da paylaşıldığı belirtildi.

ANKARA KUŞU'NUN TELEFONU CHP'Lİ BELEDİYE ÇALIŞANINDAN ÇIKTI



İddianamede yer alan HTS analiz sonucu raporlarında, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının şüpheli Veli Koçak ile beraber diğer şüpheli Oktay Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği kaydedilirken, Veli Koçak'tan ele geçirilen telefonun Oktay Yaşar'ın telefonu olduğunu beyan ettiği, bahse konu telefona takılı GSM hattının gün içinde sinyal bilgisinin alınamadığı, ancak 13 Mayıs'ta Çorum'un Sungurlu ilçesinde sinyal bilgisi alındığı ifade edildi. Aynı gün H. S. tarafından Koçak'ın kullandığı telefona 6 paragraf halinde mesaj gönderildiği belirtilen iddianamede, söz konusu mesajların aynı gün Ankara Kuşu isimli Twitter hesabından paylaşıldığı belirlendi.

PAYLAŞMASI İÇİN DEĞİL NOT OLARAK GÖNDERDİM

Oktay Yaşar iddianamede yer alan ifadesinde, Kemal Özkiraz'ı televizyondan ve sahibi olduğu Avrasya Anket şirketinden dolayı tanıdığını ancak bir araya gelmediklerini söyledi. Yaşar, Veli Koçak'ı Koçak'ın eşi ile kendisinin dini nikahlı eşinin arkadaş olmasından dolayı tanıdığını, olay gününde annesi ve babasını Gebze'ye bırakmak için yola çıktığını söyleyerek, "Sakarya'ya giderek yemek yedim. Bahse konu saatlerde de bir taraftan Twitter'ı kontrol ediyordum. Twitter da şahsıma yönelik olan FETÖ'cü olduğuma dair paylaşımları gördüm, gözaltına alınacağımı tahmin ettim. Bende olayın hafta sonuna denk gelmesinden kaynaklı panik oldum ve 2 gün gözaltında kalmamak için Sapanca Gölü civarında konaklamak istedim, burada kalmaya niyetlendikten sonra aracın anahtarı aktif olmadı ve araç çalışmadığı için bende yerini hatırlamadığım yerde aracı bırakarak taksiye bindim.