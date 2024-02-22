Emine Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Emine Erdoğan, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştirdiği tarihinin en uzun resmi geçidinin rehberliğini yapan en büyük savaş gemisi, yerli üretim TCG Anadolu'nun da yer aldığı "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafını seçti.