Emine Erdoğan "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Emine Erdoğan, ʺDeprem: Umutʺ kategorisinde ise Mehmet Ali Özcan'ın, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı, ʺDepremzede bebeklerʺ fotoğrafına oy verdi.
Emine Erdoğan, "Spor" kategorisinde tercihini ise Gine'deki çöp yığınlarının çevre ve insan sağlığını tehdidine işaret edilen Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" isimli fotoğrafından yana kullandı.
Emine Erdoğan, ʺÇevre-Yaşamʺ kategorisinde kuraklık tehdidine dikkati çekerek, Oğuz Yeter'in ʺKuraklık köprüsüʺ (fotoğrafta) fotoğrafını oyladı. Erdoğan, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın ʺDoğal renklerʺ fotoğrafına da oy verdi.
İsrail'in işgali altındaki Gazze'de çocukların yaşadığı insanlık dramını her fırsatta dile getiren Emine Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesine getirilmesi sırasında Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı seçti.
Emine Erdoğan, ʺGazze: Kanıtʺ kategorisinde İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesine getirilmesi sırasında Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan ʺYanımda ol anneʺ başlıklı fotoğrafı seçti.
Emine Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Mehmet Ali Özcan'ın, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı, "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.
Emine Erdoğan, ʺÇevre-Yaşamʺ kategorisinde kuraklık tehdidine dikkati çekerek, Oğuz Yeter'in ʺKuraklık köprüsüʺ fotoğrafını oyladı. Erdoğan, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın ʺDoğal renklerʺ fotoğrafına (fotoğrafta) da oy verdi.
Erdoğan, bebekleri Ankara'da karşılamış, daha sonra 9 Şubat 2023'te Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alıp, tedavi süreçlerini de yakından takip etmişti.