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Genç Parti yerel seçimlere katılmayacak! 31 Mart'ta 34 parti yarışacak

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 17:01 Güncelleme 22 Şubat 2024, 17:01
Genç Parti yerel seçimlere katılmayacak! 31 Mart’ta 34 parti yarışacak

Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti.

Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

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