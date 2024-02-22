Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de büyük bir ilgi ile karşılandı. AK Parti mitingine tamı tamına 75 bin kişi katıldı.



Erdoğan, "Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. Rabbim hepinizden razı olsun" diyerek kendisine teveccüh gösteren Denizli halkına teşekkür etti.

Başkan Erdoğan Denizli'de



Bugüne kadar Denizli'ye 110 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı. ▶️ Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi!



KEMAN EŞLİĞİNDE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de seçim otobüsünde konuk ettiği keman çalan çocuk ve annesiyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi.