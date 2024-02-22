Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de büyük bir ilgi ile karşılandı. AK Parti mitingine tamı tamına 75 bin kişi katıldı.
Erdoğan, "Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş. Rabbim hepinizden razı olsun" diyerek kendisine teveccüh gösteren Denizli halkına teşekkür etti.
Başkan Erdoğan Denizli'de
Bugüne kadar Denizli'ye 110 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Eksiklerimizi tamamlayacağız, mesajlarımızı ulaştıramadığımız insanlarımız varsa bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
KEMAN EŞLİĞİNDE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de seçim otobüsünde konuk ettiği keman çalan çocuk ve annesiyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi.
Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale türküsüne eşlik etti
Keman çalan kızın Denizli çocuk korosunda olduğu öğrenilirken Başkan Erdoğan, "Kemanın yanında ut da öğrenirse o zaman çok iyi olur. Keman bu iş için önemli" dedi.
"ÖNCE BİRAZ MÜZİK, SONRASINDA TATLI BİR SOHBET…"
O anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı. Altun paylaşımına, "Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet…" notunu düştü.