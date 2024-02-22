Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli mitinginde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Denizli'ye gelip sizlerle kucaklaşmayınca canımız sıkılıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yaklaşık 10 aylık bir hasretin ardından bugün yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Denizli'den en az yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? 31 Mart'ta bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.



Ülkemiz için hayallerimizi ve gayretlerimizi daha fazla anlatmaya gayret edeceğiz. Daha fazla koşturarak Denizli'de olmayı arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Denizli'nin de bizi yalnız bırakmayacağı kanaatindeyim. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER HALDELER

Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. Halleri trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz? Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak.

BİZ SADECE KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ

Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. Ülkemizdeki muhalefetin durumu tam da böyle. Biz sadece kendi işimize bakıyoruz.

ŞU ANDA ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR

Resmi rakamı istedim. Şu anda alanda 75 bin kişi var. Denizli bugün coşmuş durumda. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu.

YERLİ ÜRETİMİ YÜZDE 80'E ÇIKARDIK

Türkiye Yüzyılı'nın en önemli ayaklarından biri savunma sanayinde ve teknolojide en üst seviyeye çıkarmaktır. Son bir yıl içinde hava, kara ve denizde onlarca projeyi hizmete aldık. Yüzde 20 olan yerli üretimi yüzde 80'lere çıkardık. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç edebiliyoruz.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMIMIZ DAHA VAR

Şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Sırada Kızıl Elma'mız var. Anka-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.



BUNLARA KESİNLİKLE KULAK ASMAYACAĞIZ

KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. 2028 yılında KAAN'ın hava kuvvetlerine katılmasını bekliyoruz. Kalorifer peteği, süpürge sapı dediler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız.

MİLLETLE AYNI YÖNE BAKMAYI ÖĞRENEMEDİLER

Dünkü tarihi başarımızla tek kelime etmeyen sabık siyasetçileri milletimize havale ediyorum. Derin sessizliğe bürünmeleri ibret verici. Bunlar Türkiye'de ülkenin ana muhalefet partisine genel başkan oldular ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Ankara'da apartman dairesi tutmuşlar orada siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.



ENFLASYONUN HIZLA DÜŞMEYE BAŞLAMASIYLA RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ

Enflasyon sadece bizim değil, salgın sonrasında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir baş ağrısı. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir. Hiçbir insanımızın serzenişlerine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Bütçe sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla rahat bir nefes alacağız.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

Depremin 1. Yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Deprem bölgesi için tüm bu işleri yaparken diğer şehirlerimizi de ihmal etmiyoruz.

2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız.

DENİZLİ'DEKİ YATIRIMLAR

Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizli'ye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4 280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş barajındaki yatımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık.

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