Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Beşiktaş’ta | Hem ’İstanbul’u Büyüten Kadınlar’ programına katıldı hem esnafı ziyaret etti!

'KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZI İBB TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'

Konuşmasına kadınların toplumdaki yerini ve önemini vurgulayarak devam eden Kurum, "İstanbul'umuz, inşaattan tekstile turizmden sağlığa, savunma sanayisinden sivil topluma, hukuktan spora, gazetecilikten sanata kadar her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlanmaktadır. 39 gün sonra İstanbul'umuz Gerçek Belediyecilikle tanışacak ve Kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak" dedi. İBB olarak kadınlarla omuz omza çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Kadınlarımızın inceliğini, özgüvenini örnek alan bir yönetim anlayışı sunacağız. Sizlere, İstanbul'un kadınlarına söz veriyoruz. Göreve geldiğimizde kadın yönetici, işçi ve memur sayımızı, İBB tarihindeki en yüksek seviyeye çıkacak. İstanbul'un kadınları, bu aziz şehri nasıl bugüne taşıdıysa biz de İstanbul'u yeniden yükselişe geçirecek projelerimize sizlerle birlikte imza atacağız" diye konuşmasına devam etti.

'İSTANBUL'U BÜYÜTEN KADINLAR MECLİSİ'MİZİ BERABER KURACAĞIZ'

AK Parti iktidarında kadınların daima önünün açıldığını hatırlatan Kurum, "İstanbul için yeni bir dönem başlıyor. Bizim dönemimizde İstanbul'a yön veren doğrudan kadınlar olacak. İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi'mizi beraberce kuracağız. Sizlerle bugün ilkini yaptığımız bu toplantıyı sürdüreceğiz, düzenli olarak yapacağız" şeklinde konuştu. Kadınların çeşitli projelerde etkin olması için fırsatlar sunacaklarını da aktaran Kurum, "Bir çevre hareketi olarak doğan, daha sonra hızla Türkiye'nin en büyük kadın hareketine ve ardından da küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketinde, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde çok güzel işlere, projelere imza attık. Şimdi hep birlikte yeni bir hedef daha koyuyoruz. İstanbul'u sıfır atığın model şehri yapacağız. 2040 net sıfır emisyon hedefimize; birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, yenilikçi çevre projeleriyle ulaşacağız" dedi.

'MEVCUT İBB YÖNETİMİ İSMEK'LERİ İŞLETİLEMEZ HALE GETİRDİ'

Kadın girişimcilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Kurum şunları söyledi: "Hep birlikte kadınların işgücüne katılımını ve kadın girişimcileri tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun için de ihtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Bu mevcut yönetim, kadınlarımızın bin bir emekle kurduğu göz nuru İSMEK'lerimizi artık işletilemez hale getirdi. Halbuki oradaki amaç kadınlarımızın istihdamını artırmaktı. Orada iş gücü ile birlikte İstanbul'un büyümesine katkı sağlamaktı. İSMEK ve diğer meslek edindirme faaliyetlerimizle birlikte biz inşallah, 39 ilçede kadınlarımıza hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracağız. Kadınlar hangi sektörde iş yapmak isterse, biz tam o karar noktasında hemen yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz."



Sosyal Belediyecilik anlayışını da öne çıkaracaklarını belirten Kurum, "Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbulkartlarına her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız" dedi.

'5 YILDA BİR İRADE ORTAYA KOYMADINIZ, BARİ YAPILANA MÂNİ OLMAYIN'

İstanbul'daki trafik probleminin yıllardır çözülemediğine işaret eden Kurum, "Bugün İstanbul'da çalışan her bir kadınımız, trafikte 288 saati trafikte kaybediyor. Yani trafik çilesi her bir kadınımızın ömründen tam 3 buçuk yılı çalıyor. İstanbul'un bu trafik çilesi bitse kötü mü olurdu? Maalesef algı belediyeciliğiyle; İstanbul artık trafikte çile çekilen bir şehir haline geldi. Bizim Türkiye Yüzyılı Proje'mizde açıkladıklarımızla, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla bu sorunu da süratle çözen tarafta olacağız. Kadınlarımıza rahat bir nefes aldıracağız" diye konuştu.