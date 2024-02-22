Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Beşiktaş’ta | Hem ’İstanbul’u Büyüten Kadınlar’ programına katıldı hem esnafı ziyaret etti!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasına Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en şerefli varlığımızdır' sözüyle başlayan Kurum, "Bu söz, ispatlı bir sözdür. İspatı, bizzat sizlersiniz. Çünkü bugün, 4 bin yıllık asaletinizle, her alanda tarih yazmaya devam ediyorsunuz" dedi.
İstanbul'un kuruluş efsanesinin bile dünyanın en güzel kadınının hikayesi ile başladığını belirten Kurum, "Kız Kulesi, İstanbul'un tarihindeki en güzel efsanelerden birini temsil eder. İstanbul Şah Sultan'ın, Haseki Sultanların külliyeleriyle Mihrimah ve Valide Sultanların camileriyle, Osmanlı'nın o zarif kadınlarının yaptırmış oldukları binlerce vakıfla kadınların ellerinde adeta bir dantel gibi işlenmiştir. Bu şehrin kadim mahallelerinde bulunan evlerin, meydanların, hanların tamamının altında kadınların imzaları vardır. Seyyahlar da bu durumu kabul etmiş olmalılar ki notlarında 'İstanbul, dünyada en çok kadın elinin değdiği şehirdir.' derler" ifadelerini kullandı.
'KADIN ÇALIŞAN SAYIMIZI İBB TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ'
Konuşmasına kadınların toplumdaki yerini ve önemini vurgulayarak devam eden Kurum, "İstanbul'umuz, inşaattan tekstile turizmden sağlığa, savunma sanayisinden sivil topluma, hukuktan spora, gazetecilikten sanata kadar her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlanmaktadır. 39 gün sonra İstanbul'umuz Gerçek Belediyecilikle tanışacak ve Kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak" dedi.
İBB olarak kadınlarla omuz omza çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Kadınlarımızın inceliğini, özgüvenini örnek alan bir yönetim anlayışı sunacağız. Sizlere, İstanbul'un kadınlarına söz veriyoruz. Göreve geldiğimizde kadın yönetici, işçi ve memur sayımızı, İBB tarihindeki en yüksek seviyeye çıkacak. İstanbul'un kadınları, bu aziz şehri nasıl bugüne taşıdıysa biz de İstanbul'u yeniden yükselişe geçirecek projelerimize sizlerle birlikte imza atacağız" diye konuşmasına devam etti.
'İSTANBUL'U BÜYÜTEN KADINLAR MECLİSİ'MİZİ BERABER KURACAĞIZ'
AK Parti iktidarında kadınların daima önünün açıldığını hatırlatan Kurum, "İstanbul için yeni bir dönem başlıyor. Bizim dönemimizde İstanbul'a yön veren doğrudan kadınlar olacak. İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi'mizi beraberce kuracağız. Sizlerle bugün ilkini yaptığımız bu toplantıyı sürdüreceğiz, düzenli olarak yapacağız" şeklinde konuştu.
Kadınların çeşitli projelerde etkin olması için fırsatlar sunacaklarını da aktaran Kurum, "Bir çevre hareketi olarak doğan, daha sonra hızla Türkiye'nin en büyük kadın hareketine ve ardından da küresel bir çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketinde, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde çok güzel işlere, projelere imza attık. Şimdi hep birlikte yeni bir hedef daha koyuyoruz. İstanbul'u sıfır atığın model şehri yapacağız. 2040 net sıfır emisyon hedefimize; birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, yenilikçi çevre projeleriyle ulaşacağız" dedi.
'MEVCUT İBB YÖNETİMİ İSMEK'LERİ İŞLETİLEMEZ HALE GETİRDİ'
Kadın girişimcilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Kurum şunları söyledi: "Hep birlikte kadınların işgücüne katılımını ve kadın girişimcileri tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Bunun için de ihtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Bu mevcut yönetim, kadınlarımızın bin bir emekle kurduğu göz nuru İSMEK'lerimizi artık işletilemez hale getirdi. Halbuki oradaki amaç kadınlarımızın istihdamını artırmaktı. Orada iş gücü ile birlikte İstanbul'un büyümesine katkı sağlamaktı. İSMEK ve diğer meslek edindirme faaliyetlerimizle birlikte biz inşallah, 39 ilçede kadınlarımıza hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracağız. Kadınlar hangi sektörde iş yapmak isterse, biz tam o karar noktasında hemen yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira destek sunarak, 'Büyükşehir yanında' diyeceğiz."
Sosyal Belediyecilik anlayışını da öne çıkaracaklarını belirten Kurum, "Başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, ihtiyaç sahibi büyüklerimizin İstanbulkartlarına her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız" dedi.
'5 YILDA BİR İRADE ORTAYA KOYMADINIZ, BARİ YAPILANA MÂNİ OLMAYIN'
İstanbul'daki trafik probleminin yıllardır çözülemediğine işaret eden Kurum, "Bugün İstanbul'da çalışan her bir kadınımız, trafikte 288 saati trafikte kaybediyor. Yani trafik çilesi her bir kadınımızın ömründen tam 3 buçuk yılı çalıyor. İstanbul'un bu trafik çilesi bitse kötü mü olurdu? Maalesef algı belediyeciliğiyle; İstanbul artık trafikte çile çekilen bir şehir haline geldi. Bizim Türkiye Yüzyılı Proje'mizde açıkladıklarımızla, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla bu sorunu da süratle çözen tarafta olacağız. Kadınlarımıza rahat bir nefes aldıracağız" diye konuştu.
'İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ KADINLAR'
Programda Yazar Alev Alatlı'yı da yâd eden Kurum, "Kendisi daima bize, 'Dünyanın İyiliği için Türkiye' derdi. Biz de onun aziz hatırasının gölgesinde, 'İstanbul'un Geleceği için Güçlü Kadınlar' diyeceğiz. Sizlerden aldığımız ilhamla her alanda güçlü bir İstanbul için yanınızda olmaktan asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.
İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, İş insanı Nilhan Değer ve alanlarında öne çıkan kadın girişimciler katılım gösterdi.
'VATANDAŞIMIZA KİRA YARDIMI VERECEĞİZ'
Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, megakentte hayata geçirecekleri projelerle kiraların da düşmesine katkı sağlayacaklarını aktardı. Kurum, "Hem 100 bin lira kentsel dönüşümde vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı vereceğiz. Hem de 100 bin kiralık konut yapacağız. Hedefimiz kentsel dönüşüme girmiş vatandaşlarımızın, yapmış olduğumuz bu kiralık konutlarda ikamesini sağlamak. Dolasıyla İstanbul genelinde de 39 ilçede yapacağımız 100 bin kiralık konutla, kira fiyatlarının düşmesine de destek olmuş olacağız. Çift taraflı olarak bu soruna ilişkin önemli bir iradeyi ortaya koymuş olacağız." dedi.
'CHP'Lİ İBB SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA ADIM ATMADI'
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik atacakları adımları da anlatan Kurum, "Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanları ile alakalı herhangi bir iradeyi CHP'li İBB'nin atmadığını görüyoruz. Dolayısıyla sahipsiz hayvanlarımıza barınaklarda bakarken, soruna ilişkin problemi çözmek adına kontrol altına almış olacağız." şeklinde konuştu.
'MAL VARLIĞIMI AÇIKLAMADA HERHANGİ BİR SIKINTI YOKTUR, ZATEN KAYIT ALTINDA'
'Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren Kurum, "Biliyorsunuz biz bakanlık görevi yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımızı düzenli olarak bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok, problem yok." ifadelerini kullandı.
ESNAFLA SOHBET ETTİ
Aynı zamanda Ortaköy esnafını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u esnaf "En büyük başkan, bizim başkan!'', ''Bu işi bir tek siz yaparsınız, başka kimse yapmaz." , "İstanbul muradına erecek."sözleriyle ve alkışlarla karşıladı. Bir tatlıcıdan aldığı ürünleri çevresindekilere dağıtan Kurum, esnafın kumpir ikramını da geri çevirmedi.
Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden ötürü Kurum'a teşekkürlerini sunan bir esnaf, "Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim." diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Ozan Nihat isimli sanatçının Murat Kurum için yazıp seslendirdiği dörtlük ise ziyaretin en eğlenceli anlarından biri oldu. "Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş'a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum." sözlerinin yer aldığı dörtlüğe çevredekiler alkışlar ile eşlik etti.
Her iki eseri de çok beğendiğini söyleyen Kurum, daha sonra Ortaköy Zabıta Amirliğini ziyaret etti.
AK Parti ve MHP'nin seçim stantlarını da ziyaret Kurum, parti üyeleriyle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.