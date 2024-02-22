İstanbul’da casus operasyonu! Sözde aktivist Ahmed Katie’nin Fransa’ya ajanlık yaptığı ortaya çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda dış istihbarat servisleri adına casusluk faaliyeti yaptığı deşifre edilen şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda Fransız İstihbarat Servisine 1 yıldır casusluk yaptığı deşifre edilen 3 kişilik hücre yapı ile Çin istihbarat servisleri için Doğu Türkistan derneklerinin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

HÜSAM ELNAHAR

FRANSIZ İSTİHBARAT SERVİSİNE CASUSLUK YAPAN 3 ŞAHIS TUTUKLANDI

MİT Başkanlığı tarafından mercek altına alınan ve Fransız Dış İstihbarat Servisi adına casusluk yaptığı deşifre edilen Ahmed Katie; Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak şekilde gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yurt dışına çıkmadan hemen önce birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish isimli şahıslar ile birlikte yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ÇİN İSTİHBARATINA BİLGİ SAĞLAYAN 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı'nın topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Millî İstihbarat Teşkilâtı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.