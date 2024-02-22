Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma Körfezi'nde devam ediyor.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma Körfezi'nde devam ediyor.
Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatlarını bulmak için çalışmalar dört koldan devam ediyor.
Kayıp denizcileri arama tarama faaliyetleri Bandırma Körfezi'ne de kaydırıldı.
Bandırma Körfezi'nde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla, Bandırma Kaymakamlığı koordinesinde, kaybolan kayıp denizciler için Bandırma Körfezi'nin tüm kıyılarında, BAĞFAŞ, Aşağıyapıcı, Tatlısu, Dalyan, Büyükbakraç, Çakıl, Karşıyaka ve adalar mevkiinde arama çalışmalarına başlandı.
Bandırma merkezli, Balıkesir AFAD Müdürlüğü'nün planlaması ve görevlendirmesi ile 911 Arama Kurtarma Derneği, körfezi didik didik ediyor.
HERHANGİ BİR İZ YOK
Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, derneğin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtirken, henüz bu bölgede herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.
911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, "Öncelikle hayatlarını kaybeden denizci arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Arama çalışmalarının Bandırma Körfezi'ne kaydırılmasından sonra Balıkesir Valiliği ve Bandırma Kaymakamlığı devreye girdi.
Balıkesir AFAD Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine kriz masasında yerimizi aldık. Görev sorumluluk alanımız da BAĞFAŞ, Aşağıyapıcı, Tatlısu, Dalyan, Büyükbakraç, Çakıl, Karşıyaka ve adalar mevkiinde sahil taraması yapıyoruz. 3 gündür Bandırma Körfezi'nde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Arama kurtarma ekiplerinde yalnızca biz değil, Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Bandırma İtfaiye gibi birçok resmi kurumlar kendi alanlarında arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu bölgede herhangi bir bulguya rastlayamadık ama rastlayabilir umuduyla rutin olarak taramaya devam ediyoruz. Arama çalışmalarımıza yetkili makamlarımız tarafından dur diyene kadar bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
HALEN 660 PERSONEL ÇALIŞIYOR
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 uçak ve 3 gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü'ne ait 8 araç olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıcın katıldığı çalışmalar 8'inci gününde 660 personelle sürdürülüyor.
BALIKÇILAR DA DEVREDE
Deniz dibinde 3-4 gün boyunca kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaline karşı, balıkçılar da aramalara dahil edildi. 6'ncı günde aramalara katılan 13 balıkçı gırgırına ilave olarak, 7'nci günde 30 balıkçı teknesi de çalışmalarda yer aldı. Balıkçılar 5,5 mil açıktaki TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakarak, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DAR ELLE ARAMA YAPILIYOR
Aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu kaptan köşkü, geminin güvertesi ve mürettebat kamaraları 'gözden kaçma' ihtimaline karşı 7'nci günde bir kez daha arandı. Batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine ise rastlanmadı.
Çalışmalar Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinde yoğunlaştırıldı. Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken, çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Karanlık olan ve alan darlığı nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olduğu makine dairesinde dalgıçların çalışmalarını elle yürüttüğü belirtildi. Eski ve maliyeti yüksek olduğundan çalışmalar tamamlandığında battığı yerde kalacağı açıklanan BATUHAN A gemisindeki aramaların, 8'inci günde de makine dairesinde yoğunlaştırılarak süreceği kaydedildi.