Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor

Arama kurtarma ekiplerinde yalnızca biz değil, Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, Bandırma İtfaiye gibi birçok resmi kurumlar kendi alanlarında arama ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu bölgede herhangi bir bulguya rastlayamadık ama rastlayabilir umuduyla rutin olarak taramaya devam ediyoruz. Arama çalışmalarımıza yetkili makamlarımız tarafından dur diyene kadar bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

HALEN 660 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 uçak ve 3 gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter, 1 korvet, 3 bot, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve 3 bot, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Polisleri ekiplerine ait 4 bot, 1 ROV ve 1 Sonar, İl Jandarma Komutanlığı'na ait 27 araç, 2 dron, 2 K9, 1 Sky Ranger, Bursa AFAD Müdürlüğü'ne ait 8 araç olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç ile Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıcın katıldığı çalışmalar 8'inci gününde 660 personelle sürdürülüyor.

BALIKÇILAR DA DEVREDE

Deniz dibinde 3-4 gün boyunca kalan cenazelerin şişmeye başlayınca su yüzeyine çıkması ve sahile vurma ihtimaline karşı, balıkçılar da aramalara dahil edildi. 6'ncı günde aramalara katılan 13 balıkçı gırgırına ilave olarak, 7'nci günde 30 balıkçı teknesi de çalışmalarda yer aldı. Balıkçılar 5,5 mil açıktaki TCG AKIN'a, 2 mil mesafe bırakarak, kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinden Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar uzayan sahil şeridinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri de karadan aramalarını sürdürüyor.