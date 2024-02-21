Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak ’KAAN’ın pilotları ve proje ekibiyle buluştu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak 'KAAN'ın ilk uçuşu sonrası, test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.





Gerçekleşen ilk uçuş sonrası test pilotları ve proje ekibi ile bir araya gelen Görgün, ekibi tebrik ederek, yakalanan bu başarının daha bir başlangıç olduğunu ve hedeflere giden yolda önlerinde yoğun bir dönemin bulunduğunu kaydetti.