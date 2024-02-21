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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Bakan Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 21:21 Güncelleme 21 Şubat 2024, 21:29
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat vefat etti.

Şevki Bolat, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.



YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

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