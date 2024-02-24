Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saatler ne kadar, kaç saat olacak? ÇALIŞMA SAATLERİ son durum 2024!

Avrupa'da hızla yaygınlaşan 4 günlük çalışma sistemi, Türkiye'de de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma başlatması, "Çalışma saatleri kısalacak mı?" sorusunu en çok arananlar arasına soktu. Uzun çalışma saatleri, çalışanların dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme imkanlarını kısıtlıyor. 4 günlük çalışma sistemi ile çalışanlar, daha fazla dinlenerek iş-yaşam dengesini sağlayabilecek. Peki haftalık çalışma saatleri, mesai süresi kısalacak mı? İşte yeni mesai saatleri ve maaşlar...